Сергій Танчинець вперше відповів, коли зіграє весілля з нареченою-піарницею

Сергій Танчинець з нареченою / © instagram.com/sergii_tanchynets

Реклама

Соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вперше висловився про новий етап у стосунках з піарницею Юліаною Корецькою.

Так, виконавець на початку липня освідчився коханій під час романтичної подорожі до Карпат. Тоді щаслива Юліана продемонструвала обручку та зізналася, що відповіла згодою. Натомість більше подробиць не розголошувала. Але Танчинець зробив це за неї.

Музикант у новому інтерв'ю для М1 дав відповідь на популярне запитання про весілля й заінтригував, як скоро воно відбудеться. Сергій говорить, що відкладати на після перемоги у війні України вони не збираються. Але все ж конкретної дати парочка поки не називає. Артист зізнався, що оголосять про одруження вже після того, як це відбудеться.

Реклама

Сергій Танчинець з нареченою / © instagram.com/yuliana_koretska

"Я зараз міг би сказати, що це буде після перемоги. Але, певно, то ще не скоро буде, на жаль. Тому ми знайдемо час в концертному графіку, зробимо це дійство і потім повідомимо", — заінтригував лідер "Без Обмежень".

Водночас про нещодавнє освідчення Сергій також висловився і зізнався, що у той момент "хвилювався, як і будь-який інший чоловік".

Нагадаємо, нещодавно репер OTOY назвав дату свого весілля з відомою бізнесвумен і розкрив, як під час війни йому вдалося освідчитися за кордоном.