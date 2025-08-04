Сергій Жадан на тлі чуток про роман із нардепкою Бобровською розкрив, які насправді між ними стосунки

Сергій Жадан та Соломія Бобровська

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Поет та лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан прокоментував чутки про роман із нардепкою Соломією Бобровською.

Відповідні плітки поширилися 2024 року. Тоді Соломія Бобровська знялася разом із Сергієм Жаданом для обкладинки альбому гурту "Жадан і Собаки" – "Злий". У Мережі почали підозрювати, що це нібито натяк на стосунки.

Ані Сергій Жадан, ані Соломія Бобровська чутки не коментували. Врешті на проєкті "У ліжку" поет зізнався, що насправді їх пов'язує. Знаменитість запевняє, що вони з нардепкою просто друзі, і не більше. Бобровська нібито з'явилася на обкладинці альбому колективу, аби таким чином потролити пліткарів та "жовту пресу".

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Сергій Жадан та Соломія Бобровська

"Ми з Соломією давні друзі, я її дуже люблю і поважаю. І відповідно її присутність там (на обкладинці - прим. ред.) була дуже природною. Там перед тим, як пішла хвиля цих дурнуватих спроб щось вигадати, щось приписати, їй теж хтось писав про наш роман. І я їй сказав: "Так підіграймо вдячній журналістській спільноті". І запросив її знятися. Вона, як людина з хорошим почуттям гумору і самоіронією, підіграла мені", - запевнив поет.

Зазначимо, відомо, що раніше Сергій Жадан перебував у стосунках зі співачкою Христиною Соловій. Артистка зізнавалась, що їхній роман розпочався, коли вона зустрічалася з іншим, а поет був одружений. Утім, ці стосунки теж довго не протрималися. Соловій зізналась, що закохалася в іншого, а письменник дізнався про її зраду.

Наразі Сергій Жадан не перебуває в стосунках. Музикант виховує двох дітей від колишніх дружин. Нещодавно артист висловився про спадкоємців та зізнався, як реагує на можливу мобілізацію сина.