Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Сергій Жадан публічно підколов колишню кохану Христину Соловій, з якою розійшовся через її зраду

Письменник звернувся до артистки в Мережі.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Сергій Жадан та Христина Соловій

Сергій Жадан та Христина Соловій

Письменник та музикант Сергій Жадан публічно підколов колишню кохану, співачку Христину Соловій.

У виконавиці відбулася прем'єра нової пісні, яка отримала назву "Галіція". Звичайно ж, артистка наразі активно поширює інформацію про це. У соцмережі X співачка опублікувала обкладинку композиції, де вона зображена з вельоном. Христина Соловій процитувала рядки з пісні американської виконавиці Лани Дель Рей та продемонструвала свій український варіант.

"В Україні ми кажемо: "Мої сльози на смак як березовий сік "Галіція", - зазначила артистка.

На допис відреагував письменник Сергій Жадан. У коментарях він підколов артистку, написавши "таке собі". Чи то Сергій Жадан не оцінив пісні, чи то жарту Христини Соловій, чи то смак березового соку – лишається загадкою.

Сергій Жадан підколов Христину Соловій

Сергій Жадан підколов Христину Соловій

Роман Христини Соловій та Сергія Жадана – що відомо

Пара розсекретила свій роман 2023 року, хоча він почався ще 2022-го, коли артистка перебувала в стосунках, а письменник був одруженим. Вони разом виступали на сцені та навіть випустили спільну пісню. Однак, їхня історія кохання не мала щасливого кінця. Христина Соловій закохалась в іншого і почала з ним зустрічатися. Стосунки співачки з письменником закінчилися після того, як він дізнався про її зраду.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

