Сергій Жадан різко розкритикував сучасну українську музику: що його обурює найбільше

Сергій Жадан / © instagram.com/serhiy_zhadan

Реклама

Відомий співак та поет Сергій Жадан відверто висловився про сучасну українську музику та пояснив, що найбільше його засмучує в нинішній сцені.

Письменник, музикант і фронтмен гурту «Жадан і Собаки» не приховує, що останнім часом дедалі частіше розчаровується у творчості сучасних виконавців. За його словами, проблема полягає не в жанрах чи популярності артистів. Найбільше запитань у нього виникає саме до змісту пісень. Жадан наголосив, що не прагне когось образити чи применшити чужу працю. Водночас визнав: ситуація з текстами в українській музиці викликає в нього справжній відчай. Про це він розповів у подкасті «Звучить!».

Реклама

«Мені здається, що найбільшою проблемою української музики, яка вважає себе популярною чи альтернативною, є неймовірно, просто фатально низька якість текстів. Просто до відчаю», — висловився виконавець у інтерв’ю Звучить!.

Реклама

Сергій Жадан / © скриншот

На думку Жадана, змінити ситуацію могли б самі музиканти, якщо активніше співпрацювали б із професійними авторами. Він навів приклад із минулого, зазначивши, що колись до створення пісень залучали поетів. Хоча така практика існувала в інших умовах і була пов’язана з цензурою, письменник переконаний: від професійної роботи зі словом музика лише вигравала.

«Мабуть, це погане порівняння, але в радянські часи залучали членів Національної спілки письменників України. Зрозуміло, що там стояв принцип певної цензури і контролю, але в цьому щось було. Ці поети принаймні вміли римувати», — зазначив Жадан.

Сергій Жадан / © скриншот

Водночас письменник звернув увагу, що поезія та пісенний текст — це різні жанри. За його словами, автор композиції має не лише вкладати сенс у слова, а й думати про те, як вони звучатимуть під час виконання. Саме тому важливими є і ритм, і фоніка, і природність вимови.

Нагадаємо, нещодавно у РФ вигадали кримінальну справу проти гурту Жадана і пригрозили ув’язненням.

Реклама

Новини партнерів