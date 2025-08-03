Сергій Жадан висловився про двох дітей і як реагує на можливу мобілізацію сина

Сергій Жадан / © instagram.com/serhiy_zhadan

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Поет та лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан вперше за тривалий час розкрив подробиці життя своїх двох дітей.

Так, зірковий батько виховує сина Івана від першого шлюбу з відомою режисеркою Світланою Олешко, яка, на жаль, померла наприкінці минулого року. Жадан говорить, що під час війни хлопець навчається в університеті. Водночас музикант не виключає, що в майбутньому Іван може долучитися до лав ЗСУ. У такому разі, говорить зірка, він поставиться з порозумінням.

"Якщо син захоче, то я його підтримаю. Наскільки я розумію, він зараз навчається в аспірантурі. Якщо захоче, то я чим зможу підтримаю", — розповів Сергій в інтерв’ю проєкту "У ліжку".

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Сергій Жадан з дітьми / © instagram.com/serhiy_zhadan

Також музикант у другому вже колишньому шлюбі з Іриною Куніциною став батьком донечки Марії. За словами Сергія, дівчинка зараз навчається в одній з київських шкіл і має неабиякі творчі таланти. Зокрема, захоплюється танцями та співом. Ба більше, співак говорить, що Марія подеколи виходить з ним виступати на сцену.

"Донька навчається у школі. Вона дуже творча дитина: любить співати й танцювати, займається вокалом. Інколи, коли є можливість, то вона з нами співає", — додав лідер "Жадан і Собаки".

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показала маленького сина на морі та як відпочиває в Одесі.