Серіал "Крила кохання" на 1+1: хто є хто є в новій турецькій мелодрамі

Серіал "Крила кохання" на 1+1: хто є хто є в новій турецькій мелодрамі

Прем'єра багатосерійного фільму відбудеться 17 січня.

Сьогодні, 17 січня, о 17:10 в ефірі 1+1 глядачі побачать прем'єру нової мелодрами "Крила кохання", відому у світі за назвою "Дочка посла".

Історія розповідає про нелегке кохання Наре і Саджара, які хочуть одружитися, але батько дівчини виступає проти цього союзу та влаштовує несамовиту авантюру, у результаті якої Наре зникає з життя Саджара на багато років. Та одного дня їхня історія розпочнеться з чистого аркуша, але тепер кіногероям доведеться пройти складні випробування долі, аби вибороти свій шанс на щастя.

Події у серіалі розгортаються на березі Егейського моря. Акторка Несліхан Атагуль втілить роль Наре Челебі - дочку посла. Вона - розумна, сильна, жінка зі сталевим характером. Незважаючи на труднощі, з якими вона зіштовхується, вона ніколи не здається і щосили намагається здійснити свої мрії.

Несліхан Атагуль / пресслужба каналу "1+1"

Енгін Акюрек на екрані постане у ролі Саджара Ефеоглу. Він - син бідного селянина, який працював в оливковому гаю. Тепер, коли він виріс, він зумів заробити достатньо статків і купив оливковий гай, в якому працював його батько. Саджар розривається між своїм гнівом і милосердям, а також своїм щастям і болем, адже не може змиритися із вчинком Наре.

Енгін Акюрек / пресслужба каналу "1+1"

Глядачі також познайомляться з Гедізом Ішиклі, чоловік за сюжетом виходець із однієї з найстаріших родин міста Мугла. Його батько був одним із найшанованіших мерів регіону, і Гедіз прагне продовжити цю тенденцію. Він один із найуспішніших підприємців, і у серіалі постане бізнес-партнером Саджара. Утім його роль в історії цим не обмежиться. Які підступні наміри приховує персонаж, якого втілить на екрані турецький актор Ураз Кайгіралоглу, дивіться в ефірі 1+1.

Ураз Кайгіралоглу / пресслужба каналу "1+1"

Турецька акторка Тюлін Язкан зіргає у серіалі Менекше Ефеоглу – дружину Саджара. Адже у ту ніч, коли Наре знову раптово повернеться до міста після тривалого зникнення, Саджар одружиться з іншою. Менекше на перший погляд здається милою і привітною, але насправді виявиться дуже жорстокою у своїх вчинках та діях, які глядачі побачать вже у найближчих серіях.

Тюлін Язкан / пресслужба каналу "1+1"

Гювен Челебі - батько Наре, він - посол, і дуже важлива людина в Європарламенті, але водночас він приховує слабкість – захоплення азартними іграми. Саме тому він затіяв авантюру, яка назавжди змінила життя його дочки. Та чому батько зруйнував життя єдиній донці, стане відомо вже під час перегляду серіалу.

Гювен Челебі / пресслужба каналу "1+1"

Варто зазначити, що серіал "Крила кохання" отримав нагороду у номінації "найкращий серіал" кінофестивалю в Ізмірі, Туреччина. Цікаво також, що виконавицю головної жіночої ролі – Наре у серіалі озвучить популярна українська акторка Ксенія Мішина.

Не пропустіть прем'єру нової мелодрами "Крила кохання" вже сьогодні, 17 січня о 17:10 на 1+1.

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