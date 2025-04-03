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- Категорія
- Гламур
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Серіал "Материнський інстинкт" з Анастасією Цимбалару в головній ролі: коли прем’єра
Пропонуємо ознайомитися з сюжетом картини.
Вже незабаром, а саме 7 квітня о 20:00, на “1+1 Україна” відбудеться прем’єра нового медичного серіалу “Материнський інстинкт”, створеного командою, яка працювала над популярним детективом “Ключі від правди”.
Наталія Зарецька — талановита акушерка-гінекологиня, яка починає працювати в перинатальному медичному центрі. Щодня вона рятує життя немовлят і їхніх матерів, однак її професіоналізм і принциповість часто призводять до конфліктів з колегами. Справжнім випробуванням для Наталії стає вибір між кар’єрою, коханням та несподіваною новиною, яка змінить її життя назавжди.
У головній ролі глядачі побачать зірку “Жіночого лікаря. Нове життя” Анастасію Цимбалару.
Каст нового медичного серіалу складається з відомих українських акторів: Артема Позняка, Катерини Вишневської, Сергія Дзялика, Катерини Файн, Ірини Мак, Валерії Ходос, Олега Загороднього, Ірини Островської, Юлії Буйновської та Євгена Лісничого.
Прем’єра нового медичного серіалу “Материнський інстинкт” вже 7 квітня о 20:00 на каналі “1+1 Україна”.