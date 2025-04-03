ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Серіал "Материнський інстинкт" з Анастасією Цимбалару в головній ролі: коли прем’єра

Пропонуємо ознайомитися з сюжетом картини.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / © пресслужба каналу "1+1"

Вже незабаром, а саме 7 квітня о 20:00, на “1+1 Україна” відбудеться прем’єра нового медичного серіалу “Материнський інстинкт”, створеного командою, яка працювала над популярним детективом “Ключі від правди”.

Наталія Зарецька — талановита акушерка-гінекологиня, яка починає працювати в перинатальному медичному центрі. Щодня вона рятує життя немовлят і їхніх матерів, однак її професіоналізм і принциповість часто призводять до конфліктів з колегами. Справжнім випробуванням для Наталії стає вибір між кар’єрою, коханням та несподіваною новиною, яка змінить її життя назавжди.

У головній ролі глядачі побачать зірку “Жіночого лікаря. Нове життя” Анастасію Цимбалару.

Анастасія Цимбалару в серіалі “Материнський інстинкт” / © пресслужба каналу "1+1"

Анастасія Цимбалару в серіалі “Материнський інстинкт” / © пресслужба каналу "1+1"

Каст нового медичного серіалу складається з відомих українських акторів: Артема Позняка, Катерини Вишневської, Сергія Дзялика, Катерини Файн, Ірини Мак, Валерії Ходос, Олега Загороднього, Ірини Островської, Юлії Буйновської та Євгена Лісничого.

Прем’єра нового медичного серіалу “Материнський інстинкт” вже 7 квітня о 20:00 на каналі “1+1 Україна”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie