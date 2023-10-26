Серіал "Перші дні" про війну в Україні покажуть на Netflix: як у Києві минув допрем'єрний показ

Стрічку можна буде подивитися вже 1 листопада.
У Києві в кінотеатрі "Оскар" 25 жовтня відбувся допрем'єрний показ серіалу про війну в Україні "Перші дні".
Першими побачити антологію, що розповідає історії киян, які залишилися у столиці на початку повномасштабного вторгнення, завітали військові, волонтери, медійники й журналісти. Серед гостей показу були такі зіркові гості: Джамала, Мустафа та Масі Найєми, В'ячеслав Довженко, Тарас Цимбалюк, Артур і Євгенія Логаї, Антоніна Хижняк, Дар'я Петрожицька, Катерина Варченко, Анастасія Цимбалару, Лілія Цвелікова, Григорій Бакланов, Євген Синельников, Соломія Вітвіцька та інші.
Для українців "Перші дні" — своєрідна можливість відрефлексувати період окупації Київської області. Для іноземців — відчути війну зсередини, на рівні повсякденності й через сприйняття простих людей.
"Перші дні" побачить майже вся Європа. Серіал покажуть усюди — від Канади до Австралії, від Ісландії до Португалії. І це така відповідальність: з одного боку, не образити, не травмувати українців, які подивляться антологію, з іншого - достукатися до сердець і розуму іноземців, які втомлюються від війни у новинах. І, здається, нам це вдається… Принаймні на допрем'єрному показі люди сміялись і плакали, дякували за історії, говорили про світло й любов, які вони відчули в кожній серії. До цього ми показували серіал у різних країнах Європи, і іноземці реагували так само - плакали, сміялися, співчували й, головне, ідентифікували себе з героями. Дякуємо нашим акторам та режисерам за це! Дякуємо реальним людям, чиї історії надихнули нас створити цей серіал", - поділилася авторка ідеї та шоуранерка проєкту Анастасія Лодкіна.
Вже 1 листопада "Перші дні" можна буде подивитися на Netflix в Україні та в низці європейських країн. Загалом серіал виходить на понад 30 ринків, серед яких Франція, Австралія, Польща, Чехія, а також балтійські й балканські держави. У більшості країн він демонструватиметься українською з локальними субтитрами.
Кінопродюсерами серіалу "Перші дні" стали телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE), а світовим дистриб'ютором виступає німецька компанія Red Arrow Studios International. Це перший міжнародний проєкт такого масштабу, реалізований під час великої війни.
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