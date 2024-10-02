Серіал "Прикордонники": як минули знімання, які складнощі виникали і кого з акторів побачать глядачі

У вівторок, 1 жовтня, платформа кіно та телебачення Київстар ТБ поповнилася новим українським серіалом про курсантів "Прикордонники".

Виробництвом стрічки займалася креативна команда "Далі буде філмз" спільно з телеканалом НТН. Багатосерійка розповідає історію курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України. Події починаються напередодні повномасштабної війни з росією, а саме 2021 року, коли вони тільки вступають на навчання та знайомляться зі своїм суворим наставником — героєм АТО Іваном Криницьким. Він за власною методикою робить з вчорашньої "дворової шпани" справжніх бойових офіцерів.

Одну з головних ролей, а саме куратора курсантів-прикордонників, виконує військовослужбовець та актор Володимир Ращук. Своєму персонажеві він передав власний досвід, адже 2022 року пішов захищати країну добровольцем.

Володимир Ращук у серіалі "Прикордонники"

"Насправді мій персонаж Криницький - він абсолютний прототип мене на цьому етапі життя. Якби кожен актор готувався до ролі так, як я, будучи два з половиною роки на війні, шкірою відчуваючи, кожною клітиною що це таке, військовий побут і все інше, то, мабуть, і кіно було б краще. Сподіваюся, що так і буде. Дуже багато всього я приніс безпосередньо зі свого життя", — поділився Володимир Ращук.

У серіалі він знімався під час своєї відпустки. Творча команда чекала на Володимира майже два місяці, поки той повернувся до Києва. Ращук не тільки грав, а й консультував всю команду як військовий.

Знімання серіалу "Прикордонники"

"Вся група радилася зі мною. По-перше, у нас із акторами, які грали курсантів, був дуже потужний зв'язок. Кожен день ми починали з шикування. Жека Ламах доповідав, бо він по сценарію сержант. У нас була хвилина мовчання, молитва націоналіста. Далі починалися знімання. Тобто у нас були власні правила. Так само, коли я їх зібрав, усім видали зброю, і я показав, як варто з нею працювати, як ми будемо рухатися. Тобто до цього вони були готові як солдати. Коли офіцери видавали їм зброю і казали як тримати, то вони вже професійно це робили", - говорить актор.

Одним із викликів перед знімальною командою було показати зиму під час літа. Як говорить Ращук, це було справді складно, адже надворі була спека, а вони всі були одягнуті в зимовий одяг. Утім, попри складнощі, актор ділиться, що насолоджувався процесом.

"Ми знімали влітку початок повномасштабного вторгнення. Ми були в бушлатах, тобто в зимових куртках, штанях, флісках, броніках і бігали лісом, бо там немає зелені. Нам вдалося максимально відтворити картинку, щоб зняти зиму. Було дуже спекотно і непросто. Були довгі складні зміни і це кайфово", — розповів Володимир Ращук.

Декана факультету зіграла Катерина Варченко. Акторка ділиться, що неабияк рада втілити на екрані одну з ролей у першому українському серіалі про прикордонників. Також артистка радить переглянути картину, адже вони створювали її з "любов'ю".

Катерина Варченко у серіалі "Прикордонники"

"Це перший український серіал про наших прикордонників, курсантів. Для мене це була та любов, коли зібралися настільки приємні і круті люди довкола, що я пишаюся бути частиною і фарбою у тій картині. Ми, актори, — це інструменти, навколо нас багато інших художників: режисер, сценаристи, оператори тощо, і всі об'єднуються задля хорошого результату. Цей серіал варто подивитися, бо ми робили його з любов'ю", — розповіла Катерина.

Акторка висловила сподівання, що в "Прикордонниках" глядачі побачать її іншою.

"Раціональною, стриманою, педантичною, але людиною зі своїми проблемами, зі своїм коханням і переживаннями", — ділиться Варченко.

Катерина Варченко на зніманнях серіалу "Прикордонники"

Серіал покаже побут курсантів Національної академії прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького: як вони живуть, комунікують між собою, з керівництвом.

Актор Євген Ламах, що зіграв одного з курсантів, розповідає, що під час знімань серіалу творча команда тісно співпрацювала з самою академією. Та надавала консультації, локації для знімань, а її курсанти навіть були серед акторів масових сцен.

"Під час створення картини ми намагалися максимально правдиво відтворити всі історії. І сценарист, і режисер тісно контактували з керівництвом академії ще на моменті написання сценарію", – поділився Євген.

Євген Ламах на зніманнях серіалу "Прикордонники"

Ламах зауважив, що побут як військових, так і курсантів, важливо показувати максимально правдиво. Так, це художній серіал, але перекручувати картинку тут неприпустимо. За словами Євгена, для нього було важливо показати свого персонажа справжнім.

Більшість сцен у серіалі було знято в Києві, однак над деякими працювали безпосередньо в Хмельницькому. Так, глядачі на своїх екранах побачать і саму академію.

"Це історія про героїв, про те, як люди переступають через своє его заради чогось вищого. Це про єдність, про людей. Гадаю, що як мінімум це буде надихати, можливо, ставати курсантами, йти воювати чи створювати хороше кіно. У кожного по-різному. Але я сподіваюся, що продукт, що ми робимо, буде оцінений людьми", — резюмує актор Володимир Ращук.

Дивитися серіал "Прикордонники" можна в застосунку Київстар ТБ на будь-якому пристрої або відкривши платформу кіно та телебачення у браузері.

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