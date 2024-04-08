Серіал "Продовження роду" з Жураківською та Трегубовою: коли на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра

Вже незабаром, 27 квітня, о 19:00 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра 4-серійної драми "Продовження роду". Це історія про чотирьох жінок, які зустрічають повномасштабне вторгнення у пологовому будинку.

За сюжетом, чотири жінки опинились в заміському пологовому будинку на лінії фронту – заблокованому і під ворожим обстрілом. У колишньому житті рішення народити дитину кожна з них вистраждала та приймала в умовах особистих дилем й конфліктів. Тепер вони не лише борються за власне виживання, але й за можливість народження своїх дітей.

Кадр із серіалу "Продовження роду" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У серіалі "Продовження роду" глядачі побачать зірку серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Славу Красовську, відому за роллю у ситкомі "Папік" Олесю Жураківську, акторку та телеведучу Дашу Трегубову та акторку Поліну Носихіну.

Кадр із серіалу "Продовження роду" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, виробництвом картини займалася компанія "Фільмстрім", авторка сценарію - Яна Дубинянська, режисер постановник - Микола Михайлов, продюсер - Вадим Жук.

Кадр із серіалу "Продовження роду" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Серіал "Продовження роду" знято на замовлення державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України".

Не пропустіть прем'єру серіалу "Продовження роду" 27 квітня о 19:00 на "1+1 Україна".

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