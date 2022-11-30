Серіал "Венздей": чому варто подивитися нову стрічку про доньку Мортіші та Гомеса Аддамсів

Серіал від Netflix вже можна подивитися в Україні. Пропонуємо дізнатися, чим здивує нова картина про дивакувату сімейку Аддамсів, а саме – Венздей.

Стрімінгова компанія Netflix потішила новим серіалом "Венздей", який чи не одразу просто став хітом та завоював армію прихильників.

Стрічка поєднує в собі одразу декілька жанрів – детектив, жахи, комедія. Так, у моторошному серіалі є місце для гумору, щоправда "чорного". Поціновувачі оригінальної "Сімейки Аддамсів" будуть приємно здивовані, адже творці картини черпали максимум від оригіналу, а не намагалися переосмислити стару франшизу.

Режисерами "Венздей" стали Ганджа Монтейру, Джеймс Маршалл та Тім Бертон, якому пропонували працювати над фільмом 1991 року про сімейку Аддамсів,. Однак, тоді Бертон відмовився.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує познайомитися з сюжетом, головними акторами та переконатися, чи варто дивитися новий серіал від Netflix.

Сюжет

В основі серіалу, який складається з восьми епізодів, лежить історія доньки Гомеса і Мартіші Аддамсів – Венздей. Завжди похмуру дівчину відраховують зі звичайної школи через погану поведінку. Батьки відправляють Венздей навчатися до академії "Невермор" – спеціальний заклад, де перебувають такі ж "фріки", як і вона сама. Спочатку дівчина намагається втекти звідти, адже їй вкрай не подобається заклад. Утім, Венздей стала свідком убивств у сусідньому лісі, тож вона вирішує залишитися та провести власне розслідування.

Крім того, головна героїня в академії дізнається про темну таємницю, яка стосується її родини. Тож Венздей береться розгадувати всі загадки та стикається зі складнощами на своєму шляху.

Акторський склад серіалу

Підібрати акторський склад було вкрай важливо та складно, особливо після успіху фільму про дивакувату та моторошну сімейку Аддамс 1991 року.

Головну роль довірили грати американській акторці Дженні Ортега. Саме вона втілила на екрані всю палітру емоцій Венздей.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс зіграла роль розкішної брюнетки – Мортіші, а Луїс Гузман – пристрасного Гомеса.

Кетрін Зета-Джонс та Луїс Гузман / Фото: Associated Press

Директорку школи, у якій навчається Венздей, зіграє Гвендолін Крісті, яка стала популярною завдяки ролі у серіалі "Гра престолів". Директорка колись була подругою і сусідкою Мортіші, утім дещо завадило їхній дружбі. Нині ж у Венздей конфлікт з колишньою подругою мами.

Гвендолін Крісті / Фото: Associated Press

До речі, Крістіна Річчі, яка неперевершено зіграла роль Венздей у фільмі 1991 року, теж з'явиться у серіалі. У новій картині про сімейку Аддамсів вона втілить на екрані вчительку ботаніки в академії "Невермор".

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Чому варто подивитися серіал?

Поціновувачі жанру оцінять "Венздей". Зокрема, серіал захоплює своєю детективною інтригою. Акторський склад картини приємно здивує глядача, адже вони вдало виконали свої ролі. Сюрпризом серіалу стане чудернацький танок головної героїні, який точно залишиться надовго у пам'яті.

Чи вийде другий сезон серіалу?

Якщо вам сподобався новий серіал, то можете вже чекати на продовження, яке незабаром підготують творці серіалу. Попри те, що Венздей в останньому епізоді знайшла відповіді на всі загадки, фінал залишив чимало запитань.

Компанія Netflix поки не розголошувала своїх планів, та шоураннери серіалу потішили прихильників. Вони натякнули, що вже починають працювати над другим сезоном.

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