Серіал "Волонтери": коли відбудеться прем'єра нового сезону та подробиці сюжету

Телеканал ТЕТ розпочав знімання другого сезону комедійного серіалу "Волонтери", показ якого запланований на осінній сезон.

У новий серіях головні герої стрічки Ігор та Кирило перетворяться з аматорів на досвідчених волонтерів, для яких більше немає нічого неможливого. Мужній дух і міцний гумор допомагатимуть їм не опускати руки й вирулювати з будь-яких життєвих ситуацій. Настя разом з кращими подругами Сашею, Ірою та Аліною й далі використовуватимуть свій салон як волонтерський штаб. Станіслав і Наталія завзято рятуватимуть хвостиків і носиків, а улюблені ютубери з "Ветеранів космічних військ" зі швидкістю світла закриватимуть надважливі збори.

Кадр зі знімань серіалу "Волонтери 2"

Однак до буденних волонтерських справ героїв додадуться нові виклики – зберегти стосунки, не занепасти духом, розпізнати вороже ІПСО, втримати єдність й безупинно працювати на перемогу, не зменшуючи обертів.

Акторський склад "Волонтерів 2" незмінний – Ігор Ласточкін, Кирило Ганін, народний артист України Станіслав Боклан з дружиною Наталією Кленіною, Ірина Сопонару, Олександра Машлятіна, Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич, Веня, Куран і Дамницький з "Ветеранів космічних військ" та інші зірки "Ліги Сміху".

Кадр зі знімань серіалу "Волонтери 2"

Чекайте на другий сезон "Волонтерів" на телеканалі ТЕТ вже у новому осінньому сезоні.

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