Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серіал "Волонтери": коли відбудеться прем'єра нового сезону та подробиці сюжету

Серіал "Волонтери": коли відбудеться прем'єра нового сезону та подробиці сюжету

Кадр зі знімань серіалу "Волонтери 2"

Знімання другого сезону вже розпочато.

Телеканал ТЕТ розпочав знімання другого сезону комедійного серіалу "Волонтери", показ якого запланований на осінній сезон.

У новий серіях головні герої стрічки Ігор та Кирило перетворяться з аматорів на досвідчених волонтерів, для яких більше немає нічого неможливого. Мужній дух і міцний гумор допомагатимуть їм не опускати руки й вирулювати з будь-яких життєвих ситуацій. Настя разом з кращими подругами Сашею, Ірою та Аліною й далі використовуватимуть свій салон як волонтерський штаб. Станіслав і Наталія завзято рятуватимуть хвостиків і носиків, а улюблені ютубери з "Ветеранів космічних військ" зі швидкістю світла закриватимуть надважливі збори.

Кадр зі знімань серіалу
Кадр зі знімань серіалу "Волонтери 2"

Однак до буденних волонтерських справ героїв додадуться нові виклики – зберегти стосунки, не занепасти духом, розпізнати вороже ІПСО, втримати єдність й безупинно працювати на перемогу, не зменшуючи обертів.

Акторський склад "Волонтерів 2" незмінний – Ігор Ласточкін, Кирило Ганін, народний артист України Станіслав Боклан з дружиною Наталією Кленіною, Ірина Сопонару, Олександра Машлятіна, Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич, Веня, Куран і Дамницький з "Ветеранів космічних військ" та інші зірки "Ліги Сміху".

Кадр зі знімань серіалу
Кадр зі знімань серіалу "Волонтери 2"

Чекайте на другий сезон "Волонтерів" на телеканалі ТЕТ вже у новому осінньому сезоні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація