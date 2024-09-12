Серіал "Встигнути до 30" від телеканалу ТЕТ з'явився на Netflix

Комедійний серіал "Встигнути до 30", який запрем’єрили восени 2023 року на телеканалі ТЕТ, можна переглянути на Netflix.

Серіал з Дар’єю Петрожицькою, Анною Кошмал та Анастасією Остреїновою в головних ролях в 16 серіях розповідає історію трьох різних за характерами та поглядами на життя дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються в Києві в день свого 29-річчя. Героїні розцінюють цей збіг як знак долі й вирішують круто змінити власні життя – лише за рік досягнути всього, на що бракувало сміливості. Головна умова – встигнути втілити задумане до тридцяти.

Так, Іра з "ювелірки" влаштовує марафон побачень, щоб відшукати чоловіка своєї мрії, вдягти весільну сукню й нарешті сказати "так". Кар’єристка Саша кидає престижну роботу, щоб віддатися розвагам і відчути смак безтурботності та справжнього життя. А Люба хапається за будь-які можливості, щоб заробити на власний ресторан і підкорити столицю.

Серіал "Встигнути до 30"

Головна чоловіча роль у комедії "Встигнути до 30" дісталася зірці театру та кіно Дмитру Вівчарюку. Він зіграв харизматичного, але ледачкуватого однокласника однієї з героїнь Фіму.

Дивіться серіал "Встигнути до 30" на Netflix й переконуйтеся, що цифри в паспорті – це умовність, яка часом мотивує на відчайдушні рішення.

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