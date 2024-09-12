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Серіал "Встигнути до 30" від телеканалу ТЕТ з'явився на Netflix

Серіал "Встигнути до 30" від телеканалу ТЕТ з'явився на Netflix

Серіал "Встигнути до 30"

Комедія вже доступна для перегляду.

Комедійний серіал "Встигнути до 30", який запрем’єрили восени 2023 року на телеканалі ТЕТ, можна переглянути на Netflix.

Серіал з Дар’єю Петрожицькою, Анною Кошмал та Анастасією Остреїновою в головних ролях в 16 серіях розповідає історію трьох різних за характерами та поглядами на життя дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються в Києві в день свого 29-річчя. Героїні розцінюють цей збіг як знак долі й вирішують круто змінити власні життя – лише за рік досягнути всього, на що бракувало сміливості. Головна умова – встигнути втілити задумане до тридцяти.

Так, Іра з "ювелірки" влаштовує марафон побачень, щоб відшукати чоловіка своєї мрії, вдягти весільну сукню й нарешті сказати "так". Кар’єристка Саша кидає престижну роботу, щоб віддатися розвагам і відчути смак безтурботності та справжнього життя. А Люба хапається за будь-які можливості, щоб заробити на власний ресторан і підкорити столицю. 

Серіал
Серіал "Встигнути до 30"

Головна чоловіча роль у комедії "Встигнути до 30" дісталася зірці театру та кіно Дмитру Вівчарюку. Він зіграв харизматичного, але ледачкуватого однокласника однієї з героїнь Фіму.

Дивіться серіал "Встигнути до 30" на Netflix й переконуйтеся, що цифри в паспорті – це умовність, яка часом мотивує на відчайдушні рішення.

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