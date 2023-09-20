Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" на "1+1 Україна": відома дата прем'єри

Стало відомо, коли на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нашумілого серіалу "Жіночий лікар. Нове життя".

Так, показ стрічки відбудеться 9 жовтня о 20:30. "Жіночий лікар. Нове життя", який телеканал знімає спільно з FILM.UA Group, стане повним перезавантаженням вже улюбленої історії. У проєкті знімаються відомі українські актори: Андрій Ісаєнко, Анастасія Цимбалару, Олексій Нагрудний, Тарас Цимбалюк.

Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Події серіалу розгортатимуться через деякий час після початку повномасштабної війни у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних з патологіями та ускладненнями з усієї України.

Сюди приходить працювати головний герой – талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар, який був змушений переїхати до Києва із Сєвєродонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла. Після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом з донькою, яку виховує сам. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги.

Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Саундтреком до серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" став хіт учасниці "Голосу країни" KOLA – "Цінувати життя", слова та музику якого співачка написала сама. Цей трек про те, що важливо навчитись правильно визначати свої пріоритети у житті та ніколи не забувати про них. Трек KOLA "Цінувати життя" транслює один із найважливіших меседжів стрічки: "Цінуй кожну мить, бо мить – це і є життя".

Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Мені дуже приємно, що одна з моїх улюблених пісень стала саундтреком до серіалу вітчизняного виробництва, в якому знімаються лише наші улюблені українські актори. Я вболіваю за розвиток українського кінематографа і рада стати його частиною. З нетерпінням чекаю на прем'єру. Буду намагатися знаходити час для перегляду, адже в ньому описується сучасне життя України, а сюжет пов'язаний з центром, де народжується майбутнє нашої країни. Заінтригована, мені дуже цікаво буде подивитися, сподіваюсь, і глядачі підтримають цей серіал переглядом", – поділилася KOLA.

KOLA / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться перезавантаження "Жіночого лікаря. Нове життя" вже з 9 жовтня о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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