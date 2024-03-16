Серіал "Зозулі" на каналі ТЕТ: виконавиці головних ролей розповіли про сварки під час знімань

Уже 18 березня, о 19:00, на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Зозулі".

Він закохає в історію трьох рідних і кардинально різних сестер – столичну дизайнерку одягу Галю, принципову вчительку Оксану та вольову боксерку Валю, яких через багато років об"єднав батьківський дім і повномасштабне вторгнення.

Головні ролі в серіалі, знятому за підтримки держави, зіграли Дар'я Трегубова, Карина Шереверова та Катерина Олос. І на відміну від своїх серіальних персонажів, які не розмовляли багато років і були б раді не розмовляти ще стільки ж, ця трійка зріднилася з першої зустрічі.

"З того моменту, як ми прийшли на проби, у нас стався метч. Ми реально стали як сестри. Дуже часто в нас був один дубль. Без перебільшень, один дубль. І ми дуже допомагали одна одній на майданчику, навіть текст начитували. Звичайно, у цьому була складність, але я на знімання бігла як на свято. І зараз ми на зв'язку, у нас немає конкуренції, що дуже дивно для акторського світу. Я дуже рада, що зараз ми можемо знімати такі теплі українські історії з правильними меседжами", – поділилася Катерина Олос, яка зіграла наймолодшу сестру та тренерку з боксу Валю.

"Ми дійсно були командою. Я вдячна за те, що в мене були такі крутезні партнерки, з якими ми дуже зблизилися. Ми летіли на майданчик, щоб побачити одна одну, бо фактично стали однією родиною. Я вдячна серіалу "Зозулі", що подарував мені цих прекрасних людей. Це безцінний скарб", – додала Карина Шереверова.

У серіалі "Зозулі" Карина Шереверова зіграла середню сестру Оксану. Ніжну, романтичну натуру й водночас принципову борчиню за справедливість, яка завжди впевнена у своїй правоті й любить повчати інших. Вона вважає, що в житті потрібно міркувати та діяти логічно, але сама ж частенько порушує це своє правило й піддається емоціям.

"Роль Оксани мені настільки близька, я її дуже розумію. Напевно тому, що в житті я на відсотків 70 і є тією Оксаною Зозулею. Дуже довго все зважую, вагаюся, обмірковую всі "за" і "проти" перед тим, як зробити вибір", – прокоментувала Карина Шереверова й додала, що серіал "Зозулі" став для неї справжньою відрадою.

"Для мене серіал "Зозулі" – це однозначно любов з першого погляду. Я закохалася в нього ще з моменту підготовки до самопроб. Я мріяла потрапити в цей проєкт, мріяла отримати саме цю роль, мріяла попрацювати з режисером Мироном Латиком. І мої мрії збулися, від чого я дуже щаслива", – зізналася Карина Шереверова.

Так само палко закохатися в історію сімейства Зозуль глядачі зможуть вже 18 березня о 19:00 на телеканалі ТЕТ. З понеділка по четвер зустрічайте захопливу, життєву й непередбачувану прем"єру "Зозулі". Серіал, про таких різних, і таких рідних сестер.

Серіал "Зозулі" знято на замовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП "МПІУ"). Виробництво: ТОВ "ЕНЕРЖІФІЛЬМ".

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