Серіалу "Клон" - 22 роки: як змінилися головні актори культової мелодрами

Пропонуємо подивитися, що сталося з акторами, які грали у стрічці, та як склалася їхня доля.

Минуло 22 роки відтоді, як на телеекрани вийшла бразильська мелодрама "Клон". На початку нульових серіал став справжнім хітом та мав неабияк високі рейтинги.

Мільйони глядачів зі всього світу дивилася "Клона" та переймалися долею головних персонажів. Зокрема, чи буде Жаді разом з коханим Лукасом, як розвиватимуться стосунки дівчини з її чоловіком Саїдом та багато чого іншого.

Після виходу стрічки виконавці головних ролей стали шалено відомими. З роками їхня доля склалася по-різному.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за 22 роки змінилися головні актори з серіалу "Клон".

Джованна Антонеллі (Жаді)

Бразильській акторці театру та кіно в серіалі "Клон" дісталася роль головної героїні Жаді. На момент знімань стрічки Джованна вже мала успішну кар'єру та була добре впізнаваною в Бразилії.

Джованна Антонеллі в ролі Жаді / Фото: Фото з відкритих джерел

Серіал "Клон" приніс знаменитості популярність не лише на Батьківщині, а й в усьому світі. Та не лише славу Джованна отримала завдяки картині.

Джованна Антонеллі / Фото: Associated Press

Там вона познайомилася зі своїм колегою за сценою Мурілу Бенісіу, з яким у неї зав'язався роман, що неабияк тішило їхніх прихильників. У травні 2005 року у закоханих народився син П'єтро. Однак, вже незабаром вони розійшлися.

За декілька років Джованна вийшла заміж за американського бізнесмена Роберто Локасціо. Однак вони розірвали їхній шлюб всього через чотири місяці. Причиною цього стало те, що акторка не змогла виїхати до США, адже Мурілу не дав дозвіл на виїзд за кордон їхньому спільному сину.

Вже 2009 року Джованна почала зустрічатися з режисером Леонарду Ногейра. За рік у пари народилися дві донечки – Антонія та Софія. Джованна та Леонарду досі щасливі у шлюбі.

Джованна Антонеллі з чоловіком / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Діти Джованни Антонеллі / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Після завершення стрічки "Клон" акторка продовжила й далі грати у кіно. Вона знялася у багатьох серіалах та фільмах та продовжує це робити далі. Останніми її роботами у кіно стали ролі у таких картинах, як "Дочки Єви" та "Чим більше життя, тим краще!". Також знаменитість пробує свої сили у співочій кар'єрі. Наразі Джованні 46 років.

Джованна Антонеллі / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Мурілу Бенісіу (брати-близнюки Лукас та Дійогу та клон Лео)

Бразильський актор у серіалі зіграв одразу трьох персонажів, які абсолютно різні між собою, - це брати-близнюки Лукас та Дійогу, а також клон Лео.

Мурілу Бенісіу у ролі Лукаса та Дійогу / Фото: Фото з відкритих джерел

Знаменитість, на відміну від колеги Джованни, не був популярним у Бразилії. Актор намагався побудувати успішну кар'єру у Голлівуді. Там він зіграв роль у декількох картинах, зокрема й у стрічці "Жінка зверху", де його колегою була Пенелепа Крус.

Мурілу Бенісіу та Пенелопа Крус / Фото: kino-teatr.ru

Шалений успіх йому приніс серіал "Клон". Після завершення знімань Мурілу став затребуваним актором. Він активно грає у бразильських серіалах, наразі вважається одним із найуспішніших акторів Бразилії.

Мурілу Бенісіу / Фото: instagram.com/murilobeniciooficial

В особистому житті Бенісіу бувають часті зміни. У нього є син від акторки Алессандри Негріні, який народився 1997 року. Також Мурілу виховує сина від Джованни Антонеллі. Тривалий час знаменитість жив у цивільному шлюбі з акторкою Деборою Фалабеллою, яка до речі теж свого часу грала у серіалі "Клон". Наразі актору 51 рік.

Мурілу Бенісіу з сином від Джованни Антонеллі / Фото: instagram.com/murilobeniciooficial

Далтон Віг (Саїд)

Бразильському актору дісталася роль чоловіка Жаді – Саїда Рашида. Визнання та популярність знаменитість отримав саме завдяки зніманням у серіалі "Клон".

Далтон Віг у ролі Саїда / Фото: Фото з відкритих джерел

Після завершення картини Далтон продовжив активно грати у кіно. Актор виконував доволі успішні ролі, хоча світову популярність вони вже не мали. Останні 10 років Віг рідко з'являється на телебаченні, він вирішив присвятити час своїй родині.

Далтон Віг / Фото: instagram.com/daltonvighreal

Актор був двічі одружений. Першою його дружиною стала акторка Мікаела Гоєс. Вдруге він одружився 2012 року з Камілою Ксеркес, яка 2016 року народила йому близнюків.

Далтон Віг з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/daltonvighreal

Даніела Ескобар (Маїза)

Бразильська акторка зіграла в серіалі роль нареченої загиблого Дійогу та дружини Лукаса – Маїзи.

Даніела Ескобар у ролі Маїзи / Фото: Фото з відкритих джерел

До знімань картини Даніела вже була популярною, утім серіал "Клон" приніс їй визнання у всьому світі.

Після завершення знімань стрічки акторка продовжила грати у кіно. Утім, останнім часом вона поставила на паузу акторську кар'єру, натомість працює ведучою.

Даніела Ескобар / Фото: instagram.com/danielaescobar

Даніела була двічі заміжня. Першим чоловіком її став режисер Жайме Монжардін, від якого вона народила сина Андре. Другим чоловіком акторки став бізнесмен Марселу, однак їхній шлюб тривав майже два місяці. Наразі акторці 54 роки.

Син Даніели Ескобар від першого шлюбу / Фото: instagram.com/danielaescobar

Карла Діас (Хадіжа)

Бразильська акторка зіграла свою першу знакову роль у вісім років. У серіалі "Клон" вона втілила на екрані доньку Жаді та Саїда.

Карла Діас у ролі Хадіжі / Фото: Фото з відкритих джерел

Після виходу стрічки знаменитість стала шалено популярною. Вона активно почала зніматися у кіно та стала справжньою зіркою шоубізнесу. Щоправда, світову популярність Карлі поки не вдалося повернути.

Карла Діас / Фото: instagram.com/carladiaz

Про особисте життя акторки мало що відомо. Вона була заміжня, а дітей у неї поки немає.

Наразі Карлі 32 роки.

Карла Діас / Фото: instagram.com/carladiaz

Дебора Фалабелла (Мел)

Бразильська акторка зіграла у серіалі доньку Лукаса та Маїзи – Мел.

Дебора Фалабелла в ролі Мел / Фото: Фото з відкритих джерел

Картина принесла Деборі неабияку популярність. Після завершення стрічки вона продовжила активно грати у кіно. Артистка мала роль і не в одній успішній кінокартині, зокрема "Володарка долі", "Два обличчя", "Проспект Бразилії" та інших. Також знаменитість працювала ведучою та знімалась в музичних кліпах.

Дебора Фалабелла / Фото: instagram.com/deborafalabellaoficial

Наразі вона є успішною акторкою, має чимало нагород та донині грає у телесеріалах, фільмах та театрі.

Дебора Фалабелла / Фото: instagram.com/deborafalabellaoficial

В особистому житті у знаменитості не все успішно складалося. З першим чоловіком Дебора прожила у шлюбі близько п'яти років та народила від нього доньку.

Другим її чоловіком, з яким вона жила у цивільному шлюбі, став актор із серіалу "Клон" Мурілу. Вони разом були сім років.

Втретє акторка вийшла заміж у листопаді минулого року. Наразі Деборі 43 роки.

Дебора Фалабелла з чоловіком / Фото: instagram.com/deborafalabellaoficial

Режиналду Фарія (Леонідас)

Бразильський актор втілив на екрані роль батька близнюків Лукаса та Дійогу, а також чоловіка Іветті.

Режиналду Фарія та Віра Фішер / Фото: Фото з відкритих джерел

До початку знімань серіалу "Клон" він вже був успішним актором. Фарія також продюсером, сценаристом і навіть композитором.

Після завершення серіалу знаменитість продовжив і далі розвивати успішну кар'єру у світі кіно.

Режиналду Фарія / Фото: Фото з відкритих джерел

2015 року в Режиналду сталося розслоєння коронарної артерії. Через тяжку хворобу він перебував місяць у комі. Коли актор одужав, він знову повернувся до кіно. У стрічках 85-річний артист знімається донині.

Режиналду Фарія / Фото: Фото з відкритих джерел

Знаменитість був двічі одружений. Від першої дружини у нього троє синів. Другою його дружиною стала Ванія Дото, з якою він досі живе у шлюбі.

Віра Фішер (Іветті)

Бразильська акторка та фотомодель зіграла у серіалі роль дружини батька Лукаса та Дійогу.

Віра Фішер у ролі Іветті / Фото: Фото з відкритих джерел

Знаменитість до знімань картини була популярною. Однак, серіал "Клон" був її своєрідним рятувальним колом. Адже вона була алко та наркозалежною та лікувалася від 1997 до 2000 року.

Віра зіграла роль у "Клоні" та повернула свою популярність. Після цього знаменитість продовжила активно грати у кіно. Утім, останній серіал, де вона знімалась, вийшов на екрани 2018 року.

Віра Фішер / Фото: instagram.com/verafischeroficial

Нині вона веде світський спосіб життя. З'являється на різних заходах та бразильський телепередачах.

Віра Фішер / Фото: instagram.com/verafischeroficial

Акторка була двічі заміжня та від шлюбів виховує доньку та сина. Наразі акторці 71 рік.

Віра Фішер / Фото: instagram.com/verafischeroficial

Летісія Сабателла (Латіфа)

У серіалі бразильська акторка зіграла роль поступливої та життєрадісної сестри Жаді – Латіфи.

Летісія Сабателла у ролі Латіфи / Фото: Фото з відкритих джерел

Хоч знаменитість до стрічки вже знімалася у кіно, однак саме "Клон" приніс їй світову популярність та визнання кінокритиків. Після завершення знімань, вона активно продовжила грати у кінокартинах.

Летісія Сабателла / Фото: instagram.com/leticia_sabatella

Однак такої світової популярності, як завдяки "Клону", вона вже не мала. Наразі Летісія продовжує зніматися у кіно, а також займається музикою.

Летісія Сабателла / Фото: instagram.com/leticia_sabatella

Акторка була двічі заміжня. Від першого чоловіка актора Анжело Антоніо виховує доньку Клару. Другим чоловіком Летісії став актор Фернандо Пінта.

Наразі знаменитості 50 років.

Летісія Сабателла / Фото: instagram.com/leticia_sabatella

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