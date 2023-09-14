Серіалу "Секретні матеріали" – 30 років: як за цей час змінилися виконавці головних ролей

Американський серіал "Секретні матеріали" вперше вийшов на телеекрани далекого 1993 року. У вересні стрічці виповнилося рівно 30 років.

Серіал став неабияк популярним, його транслювали в різних країнах світу, зокрема й в Україні. Успіх стрічки був настільки шаленим, що його знімали тривалих дев'ять років. На основі "Секретних матеріалів" створили фільми, а також 2016 року представили продовження картини.

Виконавці головних ролей стали неабияк популярними та впізнаваними. Минуло 30 років відтоді, як відбулася прем'єра "Секретних матеріалів". Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за цей час змінилися головні актори серіалу.

Девід Духовни (Фокс Малдер)

Американський актор з українським корінням виконав роль агента Фокса Малдера. На момент знімань першого сезону Девіду було 33 роки.

Девід Духовни у ролі Фокса Малдера / Фото: скриншот з відео

За час своєї акторської кар'єри знаменитість знявся у багатьох фільмах та серіалах. Однак найбільшу популярність йому принесла стрічка "Секретні матеріали". Загалом, у актора були ролі у таких картинах, як "Секс і місто", "Таємниці минулого", "Твін Пікс: Повернення", "Те, що ми втратили" та багато інших.

Девід Духовни / Фото: Associated Press

В особистому житті актора не все чудово складалося. Зокрема, 1997 року він одружився з акторкою Теа Леоні. У пари є дві спільні дитини – донька Маделейн та син Кід. 2008 року Девід оголосив про розлучення. Причиною цього стало те, що актор страждає від сексуальної залежності. Після проходження Девідом курсу лікування, вони з дружиною знову зійшлися. Утім. 2011 року у шлюбі сталася тріщина, і вже 2014 року подружжя остаточно розлучилося.

Девід Духовни і Теа Леоні / Фото: Associated Press

Нині Девіду Духовни 63 роки. Він знімається у фільмах та серіалах, а про його особисте життя мало що відомо.

Девід Духовни / Фото: Associated Press

Джилліан Андерсон (Дейна Скаллі)

Американська акторка у серіалі зіграла роль спеціальної агентки ФБР, лікарки і вченої Дейни Скаллі. На момент виходу першого епізоду Джилліан було 25 років.

Джилліан Андерсон у ролі Дейни Скаллі / Фото: скриншот з відео

Саме серіал "Секретні матеріали" приніс акторці світову популярність та визнання. Окрім того, Андерсон отримала чимало нагород, таких як "Еммі", "Золотий глобус" та інші.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Після завершення знімань у "Секретних матеріалах" кар'єра Джилліан пішла вгору. Вона знялася у таких проєктах, як "Ганнібал", "Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти", "Занепад", "Залізна сутичка", "Сексуальна освіта" та багатьох інших.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Акторка була двічі заміжня. Першим чоловіком Джилліан став постановник "Секретних матеріалів" Клайд Коц. У шлюбі у них народилася донька Пайпер. Другим чоловіком акторки став режисер Джуліан Озанн. Також Джилліан була у стосунках з режисером Марком Гріффітсом, від якого народила двох синів – Оскара та Фелікса.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Нині Андерсон 55 років. Вона не перебуває у шлюбі та виховує трьох дітей.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Роберт Патрік (Джон Доггетт)

Американський актор у серіалі виконав роль спеціального агента ФБР Джона Доггетта. Коли на екрани вийшов перший епізод "Секретних матеріалів", Роберту було 34 роки.

Роберт Патрік у ролі Джона Доггетта / Фото: скриншот з відео

Загалом, до ролі агента ФБР Патрік уже мав успішні роботи в кіно. Після завершення знімань у "Секретних матеріалах", актор з'являвся у таких картинах, як "Діти шпигунів", "Переступити межу", "Піймай шахрайку, якщо зможеш", "Захар Беркут", "Загублені" та багатьох інших.

Роберт Патрік / Фото: Getty Images

Нині Роберту Патріку 64 року. Він перебуває у шлюбі з акторкою Барбарою Гупер, з якою познайомився на знімальному майданчику "Термінатора". Разом пара виховує сина та доньку.

Роберт Патрік із дружиною / Фото: Associated Press

До речі, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, актор записав відео, в якому висловив слова підтримки українському народу.

Роберт Патрік / Фото: Associated Press

Мітч Піледжі (Волтер Скіннер)

Американський актор зіграв роль заступника директора ФБР у серіалі "Секретні матеріали" в 41 рік.

Мітч Піледжі у ролі Волтера Скіннера / Фото: скриншот з відео

Стрічка принесла Мітчу шалену популярність та визнання. За час своєї акторської кар'єри знаменитість знявся у багатьох картинах. Він мав ролі у таких стрічках, як "Вокер, техаський рейнджер", "Швидка допомога", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Частини тіла", "Анатомія Грей" та багатьох інших.

Мітч Піледжі / Фото: Associated Press

Нині Мітчу Піледжі 71 рік. Він був двічі одружений. Першою його дружиною стала Деббі Ендрюс. Вдруге він одружився із дублеркою Арлін Воррен, з якою його познайомив Девід Духовни на знімальному майданчику "Секретних матеріалів". Пара виховує доньку Скаут, яка народилася 1998 року.

Мітч Піледжі / Фото: Associated Press

Аннабет Гіш (Моніка Реєс)

Американська акторка доєдналася до акторського складу "Секретних матеріалів" 2001 року, де вона зіграла роль спеціальної агентки ФБР Моніки Реєс. На той момент їй було 30 років.

Аннабет Гіш у ролі Моніки Реєс / Фото: скриншот з відео

Саме серіал "Секретні матеріали" приніс Аннабет шалену популярність та успіх. За час своєї кар'єри вона знялася у багатьох картинах, наприклад, "Теорія брехні", "Якось у казці", "Міст" та інших.

Аннабет Гіш / Фото: Associated Press

Нині акторці 52 роки. Вона перебуває у шлюбі з каскадером Вейдом Алленом. Разом вони виховують сина Кеша.

Аннабет Гіш / Фото: Associated Press

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