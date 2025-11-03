Серіали "Гра престолів" та "Білий лотос" заборонили в Україні: в чому причина

Постер серіалу "Гра престолів" / © ТСН.ua

Реклама

Четвертий сезон серіалу ”Гра престолів” і третій ”Білого лотоса”, а також фільми ”Тенет” і ”Крейвее” заборонили до показу в Україні.

На це звернув увагу засновник “Загону кіноманів” Віталій Гордієнко. Він, схоже, вирішив переглянути четвертий сезон “Гри престолів”, однак не зміг цього зробити, оскільки його сповістили, що цей контент недоступний до перегляду в Україні через участь у стрічці особи, яка становить загрозу національній безпеці.

Саме таке сповіщення отримують українці, які хочуть подивитися четвертий сезон “Гри престолі”

Йдеться про російського актора Юрія Колокольнікова. 21 серпня росіянин потрапив до “чорного списку” в Україні, оскільки не цурається підігрувати пропаганді та працює на телеканалі, що транслює наративи Кремля.

Реклама

Юрій Колокольніков / © Associated Press

Видання ”Букви” звернулося до Держкіно по коментарі. З'ясувалося, що стримінгові платформи виконують рішення Мінкульту. Наразі Держкіно також веде переговори з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до цих проєктів для українських користувачів на глобальних платформах.

Зазначимо, Юрій Колокольніков — російський актор, який також знімається у проєктах у Голлівуді. Артист не робив публічних коментарів про повномасштабну війну Україні. Проте він залишається в Росії та не цурається брати участь у пропагандистських проєктах. 21 серпня цього року росіянина внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Таким чином актор поплатився за підігрування пропаганді.