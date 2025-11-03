- Дата публікації
Серіали "Гра престолів" та "Білий лотос" заборонили в Україні: в чому причина
Також українці не зможуть подивитися ще низку популярних фільмів.
Четвертий сезон серіалу ”Гра престолів” і третій ”Білого лотоса”, а також фільми ”Тенет” і ”Крейвее” заборонили до показу в Україні.
На це звернув увагу засновник “Загону кіноманів” Віталій Гордієнко. Він, схоже, вирішив переглянути четвертий сезон “Гри престолів”, однак не зміг цього зробити, оскільки його сповістили, що цей контент недоступний до перегляду в Україні через участь у стрічці особи, яка становить загрозу національній безпеці.
Йдеться про російського актора Юрія Колокольнікова. 21 серпня росіянин потрапив до “чорного списку” в Україні, оскільки не цурається підігрувати пропаганді та працює на телеканалі, що транслює наративи Кремля.
Видання ”Букви” звернулося до Держкіно по коментарі. З'ясувалося, що стримінгові платформи виконують рішення Мінкульту. Наразі Держкіно також веде переговори з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до цих проєктів для українських користувачів на глобальних платформах.
Зазначимо, Юрій Колокольніков — російський актор, який також знімається у проєктах у Голлівуді. Артист не робив публічних коментарів про повномасштабну війну Україні. Проте він залишається в Росії та не цурається брати участь у пропагандистських проєктах. 21 серпня цього року росіянина внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Таким чином актор поплатився за підігрування пропаганді.