Сестра Дмитра Комарова показала його в дитинстві на архівному фото

Сьогодні телемандрівник святкує день народження.

Сьогодні, 17 червня, день народження святкує ведучий проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров.

Телемандрівнику виповнюється 38 років. З цієї нагоди молодша сестра Комарова Ангеліна привітала його зі святом. На сторінці в Instagram дівчина розмістила архівний знімок, на якому вони з братом постають ще зовсім маленькими.

Дмитро міцно обіймає молодшу сестричку. "Впізнаєте маленького мандрівника? Найкрутіший в світі старший брат!" – підписала фото Ангеліна.

instagram.com/komarova_angelina

Підписники Комарової долучилися до привітань і побажали Дмитру всього найкращого:

З днем народження Дмитре! Здоров'я, успіхів у всьому! Найкращий

Так, милий хлопчик з фото став прекрасною людиною і, найголовніше, залишився щирим і життєрадісним, любить життя. Нехай збудуться всі заповітні мрії

Які ви з Дімою класні! З днем народження!

Нагадаємо, що декількома днями раніше день народження відсвяткував напарник Дмитра Комарова за проєктом "Світ навиворіт" Олександр Дмитрієв. З цієї нагоди ведучий показав кумедні фото іменинника з мандрівок.

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