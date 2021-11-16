Сестра екс"НЕАНГЕЛА" Віки про її публічну сварку зі Славою: "Ви все дізнаєтесь"

Уляна заступилася за рідну людину.

У публічну сварку співачок, ексучасниць гурту "НЕАНГЕЛИ" Слави Камінської та Вікторії Смеюхи втрутилася рідна сестра Віки.

Зауважимо, на сторінці в Instagram Вікторія розмістила відео, де у ресторані їсть величезний торт із зображенням Слави. Своєю чергою Камінська не втрималася та відреагувала на викид ексколеги. Артистка зазначила, що це мало вульгарний і зовсім не смішний вигляд. Також юзери захейтили Смеюху за вчинок.

Сестра Віки Уляна не змовчала та вирішила трішки пролити світло на ситуацію. В Instagram-stories жінка поділилася, що вчора отримала низку повідомлень від здивованих користувачів. Вона закликала юзерів не поспішати з висновками.

"Знаю, що багатьох шокувала ситуація з моєю сестрою та Славою. Мені вчора писали люди з подивом. Я читала коментарі в обох і страшні нападки на мою рідну людину, слухала погрози Слави. Тому, всіх розсудливих прошу звернути увагу на те, що диму без вогню ніколи не буває! І що головна фраза нашої сім'ї протягом багатьох років: "Ну, рідна, ну потерпи, це ж робота" більше ніколи не буде сказана. А ще зайдіть в Google і прочитайте, що таке "булінг" та "аб'юз", – написала вона.

instagram.com/ylyasha82

Невдовзі Уляна опублікувала відеозвернення, де заявила, що дуже сподівається, що скоро фани дізнаються усю правду про те, що насправді відбувалося у гурті.

"Ви знаєте, у цьому житті все таємне завжди стає очевидним. Я дуже-дуже розраховую на те, що те, що відбувалося 15 років у гурті "НЕАНГЕЛИ", теж стане колись дійсністю. Ви все дізнаєтесь, просто не судіть зараз мою сестру. Ви дуже помиляєтеся у своїх твердженнях та злих коментарях", – додала бізнесвумен.

instagram.com/ylyasha82

Також вона перепросила Віку за те, що дала її в образу. Рідна людина зірки пригадала, що колись розбила ніс кривднику 14-річної Смеюхи. Уляні прикро, що не змогла вберегти зараз свою сестру.

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