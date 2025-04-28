Сестра Івасюка гнівно рознесла зрадниць Повалій і Лорак через крадіжку пісні "Червона рута"

Таїсія Повалій та Ані Лорак

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Сестра українського композитора та автора пісень Володимира Івасюка гнівно рознесла співачок-зрадниць Таїсію Повалій та Ані Лорак.

Оксана Івасюк говорить, що скандальні артистки не мають права виконувати пісні її брата, які наразі належать їй та сестрі Галині. Коли ж зрадниці співають композиції Івасюка, то фактично крадуть їх. В інтерв'ю Oboz.ua пані Оксана зазначає, що її сім'я не дозволить зрадницями виконувати треки легендарного брата. Ба більше, Івасюк переконана, що співати в Росії українські композиції, це взагалі за межею людяності.

"Найперше, що хочу сказати цим "артисткам": вони порушують авторські права, які належать нашим родинам – моїй та сестри Галини. Ні Ані Лорак, ні Таїсія Повалій не мають права виконувати пісні Володимира Івасюка. Вони фактично крадуть чуже надбання. Ці виконавиці ухвалили рішення жити в країні дикунів, добре – це їхній вибір. Але співати там пісні українців – великого, мужнього народу, який бореться – це, вибачте, просто за межею людяності", - поділилася сестра композитора.

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Ані Лорак та Таїсія Повалій

Оксана Івасюк також пригадала, як Таїсія Повалій цинічно співала для росіян "Червону руту", коли окупанти обстріляли Київ ракетами. За її словами, зрадниця продемонструвала глибоке моральне падіння.

"Повалій взагалі якось заспівала "Червону руту" в день, коли на Київ вкотре прилетіло багато ракет. Це безпрецедентний світовий випадок, глибоке моральне падіння! Це не просто культурна прірва – це етичний крах. Своє життя, свій талант кинули під ноги дикунам", - додала Івасюк.

Тим часом родина композитора не проти, коли українські артисти переспівують його пісні. Нещодавно гурт TVORCHI здивували новим звучанням композиції "Я піду в далекі гори".