Сестра Марини Поплавської оприлюднила її переписку з учасниками "Дизель Студіо" у день фатальної ДТП

Судячи зі скриншотів, які оприлюднила сестра Марини Поплавської з її колегами з "Дизель Шоу", тієї фатальної ДТП, в результаті якої загинула артистка, могло і не статися.

Напередодні аварії, у групі актори обговорювали, коли краще виїхати вдень чи вночі. Керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов та актор Євген Сморигін підтримали ініціативу їхати вночі. Врешті, водій автобусу, у якому перебувала труппа, заснув за кермом.

Фото: instagram.com/marina_dizelshow

Фото: instagram.com/marina_dizelshow

Новим постом сестра Поплавської відповіла на попередній допис Крутоголова у Fb, який звинувачує її у вимаганні виплатити гроші, які Марина заробила перед смертю, виступаючи у складі "Дизель Студіо":

"Щоб закрити питання і рот деяким диванним експертам. З Мариною Поплавською я жила в одному домі, в одній квартирі. Бо це моя рідна людина. На жаль, я є її єдиним правонаступником. Хоча б воліла, щоб Маріанна Францівна була живою і здоровою. Тому після 4,5 місяця після трагедії у мене виникло запитання до Михайла Шинкаренка про заробіток Марини в тому злощасному концертному турі та на зніманнях серіалу. Моє SMS "любєзно прєдоставіл" пан Крутоголов. В цей же день 7 березня 2018 року в місті Житомирі був проведений благодійний концерт до дня народження Марини і на офіційній сторінці Facebook було заявлено, що всі кошти від продажу квитків були вже перераховані на депозити моїм дітям - племінницям Марини", - розповіла Людмила.

SMS сестри Поплавської Крутоголову / Фото: facebook.com/dizelmano

Вона наголосила, що жодних депозитів для її дітей не існує:

"Стосовно отих папірців, які пан Крутоголов виставив у себе на сторінці Facebook "квартира 1, квартира 2". То такими документами можна скористатись в місцях загального користування. Сорі. Знову ж таки це юридично неможливо, протиправно, низько. Прикриватись дітьми не дозволю! Моєму здивуванню і нерозумінню не було меж. Вони сироти ? В них немає батьків? Не дай Бог. Юридичної сили, можливостей і документів стосовно абсолютно чужих неповнолітніх дітей, які б підтвердили це, також немає. На якій підставі? Хочеться запитати" – наголосила Людмила.

Крутоголов стверджує, що для племінниць Поплавської "Дизель" відкрив депозити / Фото: facebook.com/dizelmano

Звернулася сестра Поплавської й до актора Євгена Сморигіна: "Пане Сморигін, який є кумом Оксани Марченко, куми Путіна, сидіть тихенько в Болгарії і не виділяйте свої токсини в коментарях на Facebook".

Також Людмила поділилася, що коли Марина Поплавська загинула, ніхто з "Дизель Студіо" їй про це не повідомив. Про загибель сестри вона дізналася зі ЗМІ.

"Гірку новину я дізналася зі ЗМІ та дзвінка сестри Світлани. Це можуть підтвердити велика кількість людей. Крутоголов написав в своєму Facebook, що віддали мені пакуночок з грошима, зібраний Мариною при житті з сейфу, з її особистим підписом. Це правда. Саме ці гроші пішли на встановлення пам'ятників на кладовищі Марині та нашій мамі плюс фінансова участь 11 жінок-благодійниць: подруг, приятельок, двох моїх подруг - прихильниць таланту сестри. З приводу виплат за осінні концерти та знімання, пан Крутоголов на своєму Facebook сам фактично підтвердив невиплату гонорарів. А судова справа дійсно існує. Вона про використання імені Марини. І цей позов не про гроші! У зв'язку з COVID-19 і війною вона тимчасово призупинена, мій адвокат у лавах ЗСУ. Бережи його Господи. Суд жодних відмов і закриття провадження не оголошував", - зазначила Людмила.

Нагадаємо, що Марина Поплавська трагічно загинула 2018 року в ДТП під час останнього туру "Дизель Шоу". Сестра Марини заявила, що керівники шоу не виплатили сім'ї зароблені акторкою гонорари, а саме за концерти, які відбулися у Луцьку, Києві та Львові. Окрім того, у "Дизель Студіо" не виплатили гонорар Марини за знімання у серіалі "На трьох".

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