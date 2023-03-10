Сестра Маші Єфросиніної, яка живе в Москві, показала, як 13-річчя доньки від Ющенка святкувала

Молодша сестра ведучої Маші Єфросиніної Ліза Ющенко, яка мешкає у росії, відсвяткувала день народження своєї доньки Варвари.

10 березня Варварі, яку Ліза народила від сина експрезидента України Віктора Ющенка, Андрія Ющенка, виповнилося 13 років. На честь дівчини знаменита мама влаштувала гучну вечірку. Щоправда, де відбувалася подія, Ющенко не вказала.

Для свого свята 13-річна Варвара обрала атласну сукню-льолю чорного кольору, Ліза була у блискучій комбінації ніжно-рожевого кольору.

Ліза Ющенко з донькою Варварою / Фото: instagram.com/liza_u

Ліза Ющенко з донькою Варварою / Фото: instagram.com/liza_u

Донька Лізи Ющенко Варвара / Фото: instagram.com/liza_u

Донька Лізи Ющенко Варвара / Фото: instagram.com/liza_u

Цікаво, що на дні народженні онуки була й мама Маші Єфросиніної та Лізи Ющенко – Людмила, яка залюбки танцювала з іменинницею.

Донька Лізи Ющенко з бабусею Людмилою - жінка зараз живе в Польщі разом з сином Єфросиніної / Фото: instagram.com/liza_u

А от чи була на дні народженні племінниці сама Єфросиніна – невідомо.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Маша Єфросиніна зізналася, що з початком повномасштабної війни її стосунки з молодшою сестрою Лізою Ющенко зіпсувалися. Виявилося, що позиція щодо війни в сестер різна. Спілкування рідних людей звелося майже до нуля. За словами Єфросиніної, зараз вона майже не спілкується з Лізою та їй боляче обговорювати цю тему.

Зазначимо, що Єлизавета Ющенко була заміжня за сином експрезидента України Віктора Ющенка Андрієм до 2012 року. У шлюбі з ним народила доньку Варвару.

2014 року Єлизавета вийшла заміж вдруге. Її обранцем став російський бізнесмен Сергій, якому Ліза народила сина і з яким переїхала жити до Москви.

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