Сестра Майкла Джексона заявила, що він знущався з неї: "Називав свинею, коровою і повією"

Сестра Майкла Джексона заявила, що він знущався з неї: "Називав свинею, коровою і повією"

За її словами, співак дражнив її через зайву вагу.

Відома американська співачка, молодша сестра Майкла Джексона – Джанет – заявила, що зірковий брат знущався з неї.

Так, у новому документальному фільмі "Джанет", прем'єра якого відбудеться невдовзі у США та Великій Британії, артистка поділилася неприємними моментами з дитинства, коли Майкл дражнив її через зайву вагу. Джанет розповіла, що зірка часто був жорстоким та різким навіть з рідними людьми. Про це пише Daily Mail.

Майкл Джексон та Джанет Джексон в дитинстві / Getty Images

"Були часи, коли Майк дражнив мене і обзивав. Називав свинею, кобилою, коровою, повією. Він сміявся над цим, і я теж сміялася, але десь усередині було боляче. Коли хтось каже, що ти надто товстий, то це впливає на тебе", – поділилася Джексон.

Також продюсерка поділилася, що її проблеми з вагою почалися, коли вона отримала роль у ситкомі 1970-х "Гарні часи". Тоді Джанет було 11 років. За її словами, стрес вона заїдала. Багато років у співачки були проблеми із самооцінкою.

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