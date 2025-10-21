Сестра Поплавської показала пам'ятник акторки і розкрила причину конфлікту з "Дизель шоу" через нього

Марина Поплавська / © Дизель Шоу Facebook

Рідна сестра Марини Поплавської, яка раніше звинуватила Єгора Крутоголова із "Дизель Студіо" в брехні, показала пам'ятник загиблої акторки та пояснила, чому через нього був конфлікт із проєктом "Дизель шоу".

Гумористки не стало 20 жовтня 2018 року. Сім років тому Марина Поплавська загинула в моторошній ДТП, коли разом з іншими учасниками "Дизель шоу" вночі поверталася з гастролей до Києва. Поховали артистку 22 жовтня в Житомирі на Корбутівському кладовищі. Сестра загиблої акторки в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що пам'ятник Марині Поплавській встановляла її сім'я. Окрім того, волонтерки пожертвували кошти. Загалом, пам'ятник білого кольору та складається з трьох частин. Фото Людмила обрала з останнього фотосету сестри. Також на пам'ятнику написи виконані двома мовами – українською та польською.

Пам'ятник Марини Поплавської / © скриншот з відео

"У фінансуванні цього пам'ятника брала участь родина і 11 жінок-благодійниць, які пожертвували кошти на встановлення цього пам'ятника", - говорить сестра загиблої акторки.

Щоправда, через пам'ятник у Людмили виник конфлікт із "Дизель шоу". Раніше керівник проєкту Єгор Крутоголов заявляв, що вони нібито підготували два пам'ятники Поплавській – один на могилу, а інший – для міста Житомир. Утім, нібито саме через Людмилу не вдалося їх встановити. Сестра акторки говорить, що пам'ятник має встановлювати сім'я. Що ж стосується того, що для міста Житомир, то його не встановили, оскільки не вдалося зібрати достатньої кількості голосів містян.

"Стосовно пам'ятника на кладовищі…Пам'ятник має право встановлювати рідня, тобто я. Стосовно пам'ятника в місті Житомир. Надійшла до мене інформація, що вони приїхали вирішувати питання про встановлення пам'ятника. Була зібрана комісія і було проведене громадське опитування. Комісія узгодила сквер Лятушинського, а громадське опитування не набрало належної кількості голосів", - говорить Людмила.

Саме такий пам'ятник у "Дизель шоу" пропонували встановити Марині Поплавській у Житомирі / © скриншот з відео

Та сестра Марини Поплавської й не приховує, що була проти встановлення пам'ятника, який підготували "Дизель шоу". Людмила говорить, що його вигляд був жахливим. За словами сестри загиблої артистки, скульптура взагалі нічим не нагадувала Марину Поплавську.

"Я була проти, я писала звернення голові міської влади про те, що я проти цього пам'ятника, бо я бачила його вигляд. Він не те що недоречний, він жахливий просто. Скульптура нічим не нагадує мою сестру. Таке одоробало не має стояти ніде. Якщо ви вже взялись за цю справу, то треба зробити її гарно", - говорить Людмила.

Нагадаємо, раніше сестра Марини Поплавської вперше розповіла про каяття водія автобусу, через якого стала ДТП, в якій загинула артистка.