Сестра Поплавської звинуватила Крутоголова в брехні і розкрила правду про обіцяні її донькам квартири

Єгор Крутоголов та Марина Поплавська

Рідна сестра акторки Марини Поплавської – Людмила – звинуватила керівника "Дизель Студіо" Єгора Крутоголова в брехні і пояснила, що не так з обіцяними її донькам квартирами.

Людмила неабияк обурена поведінкою та вчинками учасників "Дизель шоу" після загибелі Марини Поплавської. Ба більше, сестра акторки говорить, що особливо її шокує брехня. За її словами, в одному з інтерв'ю Єгор Крутоголов розповідав, як "Дизель шоу" допомагало з лікуванням батьків Марини Поплавської. Однак Людмила у розмові з Аліною Доротюк запевняє, що цього бути не могло, оскільки їхні батьки вже на той момент померли.

"В одному з інтерв'ю один з акторів сказав таку фразу, що ми з'явились в житті Марини, коли їй було дуже важко. До речі, "Дизель шоу" виникло 2015 року. Він говорить: "Ми допомагали лікувати хворих батьків, Мариночка нам дуже дякувала, а потрібно було дякувати Всесвіту". Але є одна проблемка. На той час батьків вже не було серед живих. Я не знаю, про що ця людина говорить: кого вона лікувала, кому вона допомагала. Це Крутоголов", - говорить сестра Поплавської.

Марина Поплавська / © Дизель Шоу Facebook

Також Людмила пояснила, що не так з обіцяними квартирами племінницям загиблої Поплавської. Так, у "Дизель Студіо" стверджували, що відкрили дівчатам депозити. За ці кошти планували придбати квартири племінницям Поплавської. Та Людмила стверджує, що жодних депозитів не було. Також вона говорить, що з нею зв'язувалися та натякали, що "Дизель Студіо" хочуть допомогти її родині, але треба про це попросити. Проте Людмила принципово цього не робить, оскільки перед цим її звинувачували у "вимаганні грошей" та "шантажі".

"Ніхто не може відкрити жодних депозитів, бо це абсолютно чужі люди і абсолютно чужі діти. Коли йдеться про кошти, про якусь купівлю, то це документ, який це підтверджує. Спочатку була тема депозитів, потім з'явилась тема квартир. Напряму вони не виходили, шукали людей, які б могли зі мною говорити. Мені був дзвінок, одна жіночка-депутатка у Житомирі сказала, що мені хочуть, але ж ми не просимо. Перед цим казали, що я вимагаю кошти, шантажую, а потім хочуть допомогти", - заявила Людмила.

Марина Поплавська з сестрою та племінницями / © скриншот з відео

Зазначимо, Марина Поплавська була учасницею проєкту "Дизель шоу". 20 жовтня 2018 року акторка трагічно загинула в моторошній ДТП під час повернення з гастролей. Водій автобусу, який віз артистів до Києва, заснув за кермом. Раніше сестра Поплавської розповіла про каяття чоловіка, який був винуватцем аварії.