Сестра Ротару поставила на місце хейтерів і розкрила правду, де вони проживають під час війни

Артистка також розповіла, чим вони насправді регулярно займаються з сестрою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Софія та Ауріка Ротару

Софія та Ауріка Ротару

Українська співачка Ауріка Ротару відреагувала на скандал, який зчинився після публікації фото з Києва її сестри Софії.

Так, днями вперше за тривалий час 78-річна легенда української естради Софія Ротару знову з’явилася у стрічках соцмереж. Артистка поділилася сонячними кадрами зі столичного Андріївського узвозу та Скляного мосту й зачарувала стильним образом. Щоправда, у коментарях не всі були задоволені такому поверненню.

Зокрема, крім коментарів з компліментами, на артистку обрушилася хвиля хейту. Деяким юзерам не сподобалася позиція Ротару й вони дорікнули їй за мовчання під час повномасштабної війни та відсутність гучних публічних заяв. На захист рідної людини стала Ауріка. У коментарях вона наголосила, що завжди жила й живе з сестрою у Києві. Ба більше, зауважила, що вони ніколи не відхрещувалася від допомоги українському війську й роблять це постійно.

Коментарі під відео з Софією Ротару на TikTok-каналі GOPATSA

Коментарі під відео з Софією Ротару на TikTok-каналі GOPATSA

"Схаменіться, люди! Стільки бруду… Ми жили і живемо у Києві, нікуди не виїжджали й допомагаємо хлопцям — постійні благодійні концерти", — різко написала Ауріка Ротару під одним з відео Ярослава Гопаца у TikTok, під яким і розгорнулася дискусія між українцями.

Нагадаємо, нещодавно путініст Філіп Кіркоров неочікувано зізнався у своїй палкій прихильності до Софії Ротару й показав з нею відео.

