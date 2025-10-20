Сестра Ротару розкрила правду про їхні зустрічі в Україні та чим займається 78-річна зірка зараз

Софія Ротару та Ауріка Ротару

Українська співачка Ауріка Ротару, сестра легендарної Софії Ротару, поділилася, як зараз підтримує зв’язок із зірковою родичкою.

Останнім часом у мережі ширилися чутки, що Софія Михайлівна нібито мешкає за кордоном і не повертається до України під час війни. Та у свій 78-й день народження вона несподівано опублікувала в Instagram фото з Києва, потішивши прихильників. Про те, що зірка таки дійсно перебуває в Україні, розповідає і її сестра. Ауріка в інтерв’ю «Главкому» говорить, що вони бачаться та постійно на зв’язку.

«Ми завжди на зв’язку. Є можливість — зустрічаємось. Походити по ділянці, подихати свіжим повітрям, поговорити про наших рідних. Взагалі про все. Бо це родина. Нема можливості — на телефоні: „Як справи? Як ніч пройшла? Як у вас, було тихо? А у вас, гучно?“. На жаль, не так часто бачимось, бо зараз в мене підготовка до концерту, ці повітряні тривоги нескінченні… Не хочеться відлучатися, є чим зайнятися. Мене вдома зараз песик чекає цілий день — теж дитина», — зізнається Ауріка.

Артистка наголосила, що насправді не любить коментувати життя зіркової сестри та її публічне зникнення. Ауріка пояснила, що не хоче розповідати про життя інших. Але водночас додає, що Софія Михайлівна під час війни багато займається благодійністю, зокрема, опікується фондом.

«Не розповідаю, бо думаю, що кожен сам, якщо захоче, розповість про себе. Те, що він захоче. А я тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона ні в якій ні в Росії, ні в Криму. Вона тут — в Україні», — зауважила сестра артистки.

