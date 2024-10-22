Сестра Ротару зізналася, чи планує співачка давати концерти під час війни

Артистка назвала умову, за якої зірка зможе повернутися на сцену.

Українська співачка Ауріка Ротару висловилася про наміри її сестри, артистки Софії Ротару повертатися на сцену.

Молодша сестра Ротару говорить, що зараз її рідна людина почувається добре, проте організовувати будь-які шоу під час війни не збирається. Тим не менш, на думку Ауріки, з настанням миру в Україні Софія Михайлівна можливо ще потішить фанів своїми виступами.

"Зі здоров'ям усе в порядку. Побачити її на сцені – не знаю. Якщо закінчиться війна, то можливо будуть і концерти. Зараз поки ні", - поділилася Ауріка в коментарі Rostyslove Production.

Софія Ротару та Ауріка Ротару

Зазначимо, Софія Ротару з початку повномасштабної війни повністю призупинила свою творчу діяльність. Виконавиця не випускає нових пісень і не анонсує жодних концертів. У Мережі подейкують, що артистка полишила Україну й нині проживає за кордоном з родиною. Вона зрідка з'являється у соцмережах з вітаннями на свята та інколи висвітлює злочини окупантів.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оксана Білозір висловилася про мовчазну позицію Софії Ротару під час війни й пояснила, чому зірку треба поважати.

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