Сестра Селін Діон розповіла про погіршення стану тяжкохворої співачки

Також рідна людина виконавиці поділилася, як минає її лікування.

Сестра тяжкохворої канадійської співачки Селін Діон - Клодетт Діон – розповіла про погіршення її стану здоров'я

Рідна людина виконавиці розповіла виданню Daily Mail, що її недуг швидко прогресує та змушує тіло атакувати власні нервові клітини, а це, своєю чергою, впливає на рухливість. Клодетт зізналася, що Селін все складніше контролювати власні м'язи.

"Вона наполегливо працює, але не контролює свої м'язи. Це розбиває моє серце, адже вона завжди була дисциплінованою. Вона завжди багато працювала", - прокоментувала сестра.

Селін Діон / Фото: Associated Press

Тим не менш, Селін Діон все ж мріє про повернення на сцену. Щоправда, сестра артистки не впевнена, коли це може статися та як саме.

"Це правда, що як у наших, так і в її мріях, мета — повернутися на сцену. Як саме? Я не знаю!" – додала Клодетт.

Річ у тім, що хвороба артистки зустрічається один раз на мільйон випадків, тому вона ще не досліджена. Окрім того, немає необхідних ліків. Наразі про повернення Селін Діон не йде мови, адже хвороба негативно впливає на м'язи, а голосові зв'язки – це теж м'язи.

Селін Діон / Фото: instagram.com/celinedion

"Голосові зв'язки — це м'язи, серце — це теж м'язи. Оскільки це один на мільйон випадків, вчені не проводили достатню кількість досліджень", - наголосила Клодетт.

Зазначимо, у грудні минулого року у Селін Діон діагностували рідкісний діагноз — синдром м'язової скутості. Це неврологічний розлад з ознаками аутоімунного захворювання. Через тяжку хворобу знаменитості довелося скасувати світове турне.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Катерина Тишкевич через серйозну хворобу опинилася в реанімації. Мама знаменитості розповіла, через що в неї з'явився сепсис.

Читайте також: