Сестра Селін Діон розповіла про стан важкохворої співачки: "Ми молимося про диво"

Канадська співачка Селін Діон продовжує боротися з рідкісною хворобою, яку їй діагностували у груді 2022 року.

Зірці поставили невтішний діагноз - синдром м'язової скутості. Цим важким неврологічним захворюванням стикається лише одна людина на мільйон.

Подробицями про життя співачки під час хвороби поділилася її сестра Клодетт Діон. Вона розповіла канадському Hello!, що через захворювання Селін відчуває постійні спазми у м'язах. На жаль, зараз не існує ліків, які могли б повністю вилікувати співачки від хвороби.

Селін Діон / Фото: instagram.com/celinedion

Попри це Діон не втрачає надії на те, що їй все ж таки вдасться вилікуватися та продовжити свою співочу кар'єру.

"Вона робить усе, щоб одужати. Вона — сильна жінка. Це хвороба, про яку ми так мало знаємо. У неї бувають спазми, які неможливо контролювати. Знаєте, буває таке, коли прокидаєшся посеред ночі через судоми у нозі чи руці? З нею відбувається щось схоже, тільки в неї такі судоми в усіх м’язах. Ми мало що можемо зробити, щоб підтримати її, полегшити її біль. Молимося про диво. Ми схрещуємо пальці, щоб дослідники знайшли ліки від цієї жахливої ​​хвороби", - поділилася сестра Діон.

Селін Діон / Фото: instagram.com/celinedion

Нагадаємо, що у травні 2023 року Селін з сумом повідомила шанувальникам, що через прогресування захворювання вона має скасувати свій світовий тур. Після лікування співачка планує повернутися на сцену.

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