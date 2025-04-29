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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Сестра Софії Ротару розкрила, де насправді зараз перебуває співачка та як реагує на війну в Україні

Ауріка Ротару також поділилася подробицями про стан артистки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Софія та Ауріка Ротару

Софія та Ауріка Ротару

Українська співачка Ауріка Ротару розкрила, де наразі перебуває сестра Софія Ротару, а також висловилася про її ставлення щодо війни в Україні.

Софія Михайлівна з початком повномасштабного російського вторгнення уникає публічності. Вона мовчить про війну, але все ж таки реагує на злочини окупантів. Окрім того, ходить чимало пліток, де вона перебуває. Подейкують, що артистка оселилася в Італії.

Утім, Ауріка Ротару в розмові з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою запевняє, що її сестра наразі насправді перебуває в Україні. Вона говорить, що Софія Михайлівна почувається добре. Також артистка додала,  що її сестра, як і всі українці, переймається долею України та хвилюється через війну, яка триває в країні.

Софія та Ауріка Ротару

Софія та Ауріка Ротару

"Вона, звичайно, в Україні. Почувається нормально. Так само, як і всі українці, хвилюється за все, що відбувається в нашій країні", - запевнила Ауріка Ротару.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару виходила на зв'язок, коли окупанти у ніч проти 24 квітня масовано обстріляли Київ. Артистка реагувала на трагедію та вшановувала пам'ять загиблих.

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