Сестра Софії Ротару розкрила, де зараз в Україні живе співачка: "Ми постійно на зв'язку"

Софія та Ауріка Ротару

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Українська співачка Ауріка Ротару розповіла, де під час повномасштабної війни живе її сестра Софія Ротару, а також висловилася про їхню родину.

Виконавиці з багатодітної сім'ї. На проєкті "Моя історія" Ауріка ділиться, що доля розкидала братів та сестер по різних містах. Лише вона з Софією Ротару живе поруч, а саме в Києві. Ауріка запевняє, що вони дружна та згуртована родина, тож постійно на зв'язку одне з одним.

"Розкидала нас доля по різних містах. Старша сестра живе в Кишиневі, середня сестра Лідія живе в Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі, я і Софія – ми в Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина", - говорить співачка.

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Софія та Ауріка Ротару

Ауріка Ротару також висловилася про ставлення сестри до війни в Україні. Артистка запевнила, що кожна людина має відповідати сама за себе. Тим не менш, вона лиш може сказати, що Софія Михайлівна в Києві і переживає, як і всі українці.

"Переживає, як і всі українців. Єдине, що я можу сказати, – вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно син Софії Ротару публічно звернувся до неї. Також Руслан Євдокименко показав щасливе фото артистки.