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Сестра Софії Ротару розповіла про лиховісну карму, яка переслідує жінок їхнього роду

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Сестра Софії Ротару розповіла про лиховісну карму, яка переслідує жінок їхнього роду

Софія Ротару та Ауріка Ротару

У Софії Михайлівни троє сестер.

Молодша сестра співачки Софії Ротару, виконавиця Ауріка Ротару зізналася, що жінок їхнього роду переслідує карма.

Так, за словами Ауріки, яка раніше розповіла, де і з ким наразі мешкає Софія Михайлівна, вони з сестрами поховали своїх чоловіків. У родині чотири сестри і всі вони залишилися без коханих:

"І Ліда, і Зіна теж. Чотири сестри - і всі залишилися без чоловіків. Мій чоловік був для мене дуже щедрим, добрим, розумним. Настільки він був для мене ідеальним, що всі ці роки після його відходу я розуміла, що таку людину більше не зустріну. 3 жовтня було 18 років, як його не стало", - розповіла Ауріка Ротару, пише Оboz.ua.

Софія Ротару та Ауріка Ротару / ©
Софія Ротару та Ауріка Ротару

Зазначимо, що не лише Ауріка Ротару, а й Софія Михайлівна після смерті чоловіка не вийшла заміж.

Нещодавно Софія Ротару поділилася щемливим фото, яке було зроблене на могилі її чоловіка, народного артиста України Анатолія Євдокименка. Чоловік пішов з життя 21 рік тому і Софія Ротару не приховує, що дуже за ним сумує. На знімку артистка показалася на кладовищі біля могили її коханого.

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Дата публікації
Перегляди
8495
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