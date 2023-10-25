Сестра Софії Ротару розповіла про лиховісну карму, яка переслідує жінок їхнього роду

Молодша сестра співачки Софії Ротару, виконавиця Ауріка Ротару зізналася, що жінок їхнього роду переслідує карма.

Так, за словами Ауріки, яка раніше розповіла, де і з ким наразі мешкає Софія Михайлівна, вони з сестрами поховали своїх чоловіків. У родині чотири сестри і всі вони залишилися без коханих:

"І Ліда, і Зіна теж. Чотири сестри - і всі залишилися без чоловіків. Мій чоловік був для мене дуже щедрим, добрим, розумним. Настільки він був для мене ідеальним, що всі ці роки після його відходу я розуміла, що таку людину більше не зустріну. 3 жовтня було 18 років, як його не стало", - розповіла Ауріка Ротару, пише Оboz.ua.

Софія Ротару та Ауріка Ротару

Зазначимо, що не лише Ауріка Ротару, а й Софія Михайлівна після смерті чоловіка не вийшла заміж.

Нещодавно Софія Ротару поділилася щемливим фото, яке було зроблене на могилі її чоловіка, народного артиста України Анатолія Євдокименка. Чоловік пішов з життя 21 рік тому і Софія Ротару не приховує, що дуже за ним сумує. На знімку артистка показалася на кладовищі біля могили її коханого.

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