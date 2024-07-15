Сестра Софії Ротару відповіла, де перебуває співачка під час війни, та чи спілкується вона з нею

Ауріка Ротару запевнила, що в артистки все добре.

Молодша сестра Софії Ротару - Ауріка Ротару – відповіла, де перебуває співачка під час війни та чи спілкується вона з нею.

Софія Михайлівна від початку повномасштабної війни майже не виходить на зв'язок. Час від часу вона публікує дописи в Instagram, де або вітає українців із важливими святами, або реагує на жахливі злочини окупантів. Однак про своє особисте Софія Ротару взагалі нічого не розповідає.

Ауріка Ротару в інтерв'ю Аліні Доротюк відповіла, що спілкується зі старшою сестрою. Вона може запевнити, що в неї все гаразд. Утім, конкретніше Ауріка розповідати не може. Також вона не стала розкривати, де зараз перебуває виконавиця.

Софія Ротару та Ауріка Ротару

"Так, ми підтримуємо зв'язок. І єдине, що я можу сказати, що вона здорова і в неї все добре. Більше я нічого коментувати не буду", - відповіла Ауріка.

Що цікаво, раніше сестра Софії Ротару не приховувала місцеперебування артистки. У жовтні 2023 року вона говорила, що співачка разом із сином Русланом живе у своєму будинку під Києвом.

Нагадаємо, востаннє Софія Ротару виходила на зв'язок 8 липня. Тоді російські окупанти цинічно обстріляли ракетами дитячу лікарню "Охматдит". Співачка засудила жахливий злочин загарбників.

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