Сестра Софії Ротару вперше зізналась, чому вона не прийшла на її ювілейний концерт

Софія та Ауріка Ротару

Українська співачка Ауріка Ротару чесно зізналась, чому старшої сестри Софії Ротару не було на її ювілейному концерті в Києві.

Днями артистка побувала на допрем'єрному показі комедії "Вартові Різдва", де журналістка проєкту "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова змогла з нею поспілкуватися. Звичайно ж, ведуча не оминула тему ювілейного концерту Ауріки Ротару.

Так, 22 жовтня виконавиця влаштувала шоу на честь 45-річчя творчої кар'єри. Прихильники очікували, що на заході буде й Софія Ротару, яка перебуває в Україні. Проте артистки не було. Ауріка Ротару говорить, що участь її сестри й не планувалась і вона не змогла приїхати. Також співачка додала, що нікого з родини взагалі не було. За її словами, всі мешкають у Чернівецькій області і теж не змогли прибути. Проте виконавиця впевнена, що в майбутньому вони ще зберуться всі разом.

"Я не планувала участь Софії у моєму концерті. На жаль, ніхто з моєї родини – з братів та сестер – ніхто не зміг приїхати, бо зараз такий час важкий, вони живуть у Чернівецькій області, не всі змогли приїхати. Софії також не вдалось приїхати. Але, я думаю, ми зможемо ще зробити концерт, де будуть всі мої рідні", - прокоментувала виконавиця.

