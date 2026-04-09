Сестра Софії Ротару видала таємницю про її місцеперебування: де живе співачка під час війни

Софія Ротару та Ауріка Ротару

Українська співачка Ауріка Ротару порушила мовчання про свою сестру Софію Ротару та де вона зараз живе.

Так, виконавиця спростувала всі чутки про виїзд Софії Михайлівни за кордоном. Зокрема, раніше припускали, що співачка могла жити в Італії разом з рідними. Та це виявилося не так. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Ауріка пояснила, що під час війни Софія Ротару лишається на Батьківщині та живе маєтку у маєтку у Конча-Заспі, що під Києвом. І додала, що сестра займається переважно садівництвом.

«Вона у Києві, у своєму будинку в Конча-Заспі. Займається тим же, що і я — сад, город», — лаконічно відповіла сестра Ротару.

Софія Ротару та Ауріка Ротару

У розмові з Анною Севастьяновою Ауріка також зізналася, що поки Софія Михайлівна не планує повертатися з концертами до шанувальників. Натомість із сумнівами, але все ж не виключила, що співачка можливо потішить своїми хітами вже після перемоги України у війні проти РФ.

Нагадаємо, нещодавно у команді артистки Ауріки Ротару сталося горе — помер її директор Ігор Лахін. Зірка вперше прокоментувала втрату товариша та розкрила правду про його останні дні життя.