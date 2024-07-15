Сестра Софії Ротару заговорила про сина співачки й як ставиться до ухилянтів: "Вони налякані"

Молодша сестра Софії Ротару – співачка Ауріка Ротару – зізналася, як ставиться до тих, хто переховується від мобілізації, й висловилася про сина сестри, який намагався втекти за кордон під час війни.

Ауріка в інтерв'ю Аліні Доротюк наголосила, що не коментуватиме особисте життя сестри. Тож, на запитання журналістки, чи правда, що син Софії Ротару незаконно намагався втекти з України до Молдови, сестра знаменитості ані спростувала, ані підтвердила цю інформацію. Так само вона не розсекречує місцеперебування жодного з її членів родини.

Софія Ротару з сином / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Також сестра Ротару неоднозначно висловилася про ухилянтів. На її думку, брати до рук зброю мають лише навчені для цього люди. Тож, Ауріка доволі стримано ставиться до тих, хто всіляко намагається уникнути мобілізації.

"Тут можна двояко якось до цього ставитися, бо я з одного боку розумію, що ніхто не хоче помирати. Взагалі молоді хлопці, які не знають, що таке війна, вони ніколи не стріляли, не тримали зброю в руках, вони налякані. І звісно, вони хочуть втекти з України. Я вважаю, що в Збройні Сили повинні йти люди, які мають досвід у військовій справі", - розповіла знаменитість.

Ауріка Ротару

Цікаво, що після критики такого висловлювання з боку журналістки Ауріка не стала відмовлятися від своєї позиції й зазначила, що їй шкода тих, хто не хоче йти на фронт.

"Повинні йти ті, які хочуть захищати нашу країну. Я розумію, але я не знаю. Я не можу засуджувати. Мені їх також і шкода, і я розумію, що вони не хочуть помирати. Не знаю", - додала сестра Ротару.

Нагадаємо, раніше Ауріка Ротару розповідала, де її сестра Софія перебуває під час війни й як почувається.