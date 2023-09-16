Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, здивувала реакцією на засудження зірки в Росії до семи років колонії

Єлизавета Ющенко дивно відреагувала на "вирок" її старшій сестрі у РФ.

Сестра ведучої та блогерки Маші Єфросиніної Єлизавета Ющенко спантеличила реакцією на засудження її родички в РФ до семи років колонії.

Ліза, яка живе у Росії, в день, коли її сестрі оголосили "вирок", у своєму Instagram запостила знімок, де щиро усміхається. Фото сестра ведучої підписала так: "Усміхайся! Це всіх дратує".

Що саме цим фото хотіла сказати молодша сестра Єфросиніної, незрозуміло. Одні юзери вважають, що таким чином Ющенко підтримала родичку і посміялася з цього "засудження" Маші, інші ж впевнені - Ліза зловтішилася над сестрою.

Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко / Фото: instagram.com/liza_u

Зазначимо, що Єлизавета Ющенко – ексневістка третього президента України Віктора Ющенка. 2014-го Ліза вдруге вийшла заміж. Її обранцем став російський бізнесмен, з яким вона переїхала до Росії, де живе досі. Чоловіку вона народила сина.

З початком повномасштабної війни Ющенко мовчить про події в Україні. Своєю чергою Маша Єфросиніна раніше зізнавалася, що через повномасштабне вторгнення їхні стосунки з сестрою різко зіпсувалися, через різне ставлення до російського вторгнення. Сестри практично припинили спілкування.

Маша Єфросиніна та Ліза Ющенко

Нагадаємо, що 15 вересня Басманний суд Москви виніс "вирок" українській ведучій Маші Єфросиніній. Зірку засудили до семи років колонії з забороною вести сторінки в Інтернеті протягом трьох років. Блогерку "заочно" засудили у справі про поширення військових "фейків" за мотивами політичної ненависті.

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