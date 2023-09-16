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Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, здивувала реакцією на засудження зірки в Росії до семи років колонії

Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, здивувала реакцією на засудження зірки в Росії до семи років колонії

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1971
Час на прочитання
2 хв
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Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, здивувала реакцією на засудження зірки в Росії до семи років колонії

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою Ющенко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єлизавета Ющенко дивно відреагувала на "вирок" її старшій сестрі у РФ.

Сестра ведучої та блогерки Маші Єфросиніної Єлизавета Ющенко спантеличила реакцією на засудження її родички в РФ до семи років колонії.

Ліза, яка живе у Росії, в день, коли її сестрі оголосили "вирок", у своєму Instagram запостила знімок, де щиро усміхається. Фото сестра ведучої підписала так: "Усміхайся! Це всіх дратує".

Що саме цим фото хотіла сказати молодша сестра Єфросиніної, незрозуміло. Одні юзери вважають, що таким чином Ющенко підтримала родичку і посміялася з цього "засудження" Маші, інші ж впевнені - Ліза зловтішилася над сестрою.

Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко / © instagram.com/liza_u
Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко / Фото: instagram.com/liza_u

Зазначимо, що Єлизавета Ющенко – ексневістка третього президента України Віктора Ющенка. 2014-го Ліза вдруге вийшла заміж. Її обранцем став російський бізнесмен, з яким вона переїхала до Росії, де живе досі. Чоловіку вона народила сина.

З початком повномасштабної війни Ющенко мовчить про події в Україні. Своєю чергою Маша Єфросиніна раніше зізнавалася, що через повномасштабне вторгнення їхні стосунки з сестрою різко зіпсувалися, через різне ставлення до російського вторгнення. Сестри практично припинили спілкування.

Маша Єфросиніна та Ліза Ющенко / ©
Маша Єфросиніна та Ліза Ющенко

Нагадаємо, що 15 вересня Басманний суд Москви виніс "вирок" українській ведучій Маші Єфросиніній. Зірку засудили до семи років колонії з забороною вести сторінки в Інтернеті протягом трьох років. Блогерку "заочно" засудили у справі про поширення військових "фейків" за мотивами політичної ненависті.

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Дата публікації
Перегляди
1971
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