Сестра загиблої зірки "Дизель Шоу" Поплавської вперше розповіла про каяття водія-винуватця в ДТП

Марина Поплавська / © instagram.com/poplavskaya.m

Рівно сім років тому 20 жовтня пішла з життя українська акторка та зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

Сестра загиблої — Людмила — розповіла, як змінилося життя родини після загибелі знаменитості, і поділилася теплими, але болісними спогадами. Рідна людина акторки зізналася, що час не зменшив тугу. Вона розповіла, що нещодавно відвідала могилу Марини, і поділилася зворушливою історією, яка сталася просто там. За її словами, до неї підійшов безпритульний собака, який не відходив жодного кроку, поки Людмила не пішла.

"Я просто шокована. Прибіг собака, крутився поруч, потім ліг біля могили й сидів там, поки я не пішла. Не знаю, знак це чи ні, але мені здається, що Марина поруч", — пригадала Людмила у коментарі для Oboz.ua.

Могила Марини Поплавської / © facebook.com/ludmila.poplavs.ka.995251

Після аварії родина неодноразово зустрічалася з водієм, який тоді був за кермом. Людмила каже, що чоловік просив пробачення, проте це не може повернути минуле. Вона згадує ті моменти з болем і розчаруванням, адже трагедії можна було уникнути: "Він сказав: "Пробачте мені, якщо зможете". Але пробачити складно, коли життя людини обірвалося через халатність. Їхати вночі лише з одним водієм — це злочин. І ціною цього стала смерть Марини".

Жінка також розповіла, що лише нещодавно почала отримувати від водія компенсацію. Втім, для неї ці гроші не мають жодної цінності, адже втрату близької людини нічим не заповниш.

"Життя безцінне. Якщо хтось думає, що можна компенсувати трагедію грошима — я так не вважаю", — зазначила Людмила.

Марина Поплавська / © facebook.com/ludmila.poplavs.ka.995251

Щороку 20 жовтня рідні й близькі збираються на могилі акторки в Житомирі, аби вшанувати її пам’ять. Людмила каже, що цього дня завжди приходить багато людей — колеги, друзі, навіть незнайомці. Вона засаджує могилу хризантемами, які тепер стали символом пам’яті про сестру.

Попри роки, біль не зникає. Людмила зізнається, що досі не може дивитися випуски "Дизель Шоу", однак часто переглядає старі відео з Мариною та оновлює її сторінку в соцмережах, аби пам’ять про неї жила.

"Людина живе, поки її пам’ятають. І я бачу, що Марину пам’ятають тисячі людей. Вона завжди жила для інших — для дітей, для глядачів, для родини. І навіть після смерті продовжує об’єднувати людей", — наголосила сестра акторки.

Варто зазначити, що акторка Марина Поплавська пішла з життя рівно сім років тому — 20 жовтня 2018 року. Аварія, що сталася на трасі в Київській області, забрала життя артистки, яка разом із колегами поверталася з гастролей.

Нагадаємо, нещодавно була роковина смерті легендарної співачки Ніни Матвієнко. Ми розповіли, чи змінили прикру помилку у даті на пам'ятнику виконавиці та показали світлини, який вигляд має могила артистки.