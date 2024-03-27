Сестра зрадниці Наташі Корольової емоційно звернулася до українців: "Слава ЗСУ"

Співачка Руся публічно підтримала Україну.
Старша сестра співачки-зрадниці Наташі Корольової, популярна у 90-х співачка Руся емоційно звернулася до українців.
Знаменитість, справжнє ім’я якої Ірина Осауленко, публічно висловила підтримку рідній Україні. Відповідним відео з промовою Русі у TikTok поділився користувач з ніком pacharom88.
У ролику зірка 90-х, яка вже понад 30 років мешкає в Америці, тримає у руках український прапор і наголошує, що Україна обов’язково переможе у кривавій війні, яку розв’язала Росія:
"Я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все змінилося. Хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах, ми дивимося новини вдома. Бо в мене вдома моя тітка, мої брати і їхні сини. В нас серце обливається кров’ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ!" - сказала сестра запроданки Корольової.
Своєю чергою юзери зазначили, наскільки різними можуть бути сестри. Коли одна всім серцем бажає перемоги рідній Україні, друга заробляє криваві рублі в країні-терористці:
- Які різні сестри. Дякуємо тобі, Руся
- Такі різні сестри. Корольова запроданка, а Руся патріотка
- Від однієї матері такі дві різні сестри
Нагадаємо, що киянка Наташа Корольова разом зі своїм чоловіком-стриптизером Тарзаном вже протягом багатьох років живе і працює в Росії. Після повномасштабного російського вторгнення Корольова не засудила дії країни-терористки, а продовжила співати для російських окупантів і заробляти криваві російські рублі.
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