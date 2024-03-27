Сестра зрадниці Наташі Корольової емоційно звернулася до українців: "Слава ЗСУ"

Старша сестра співачки-зрадниці Наташі Корольової, популярна у 90-х співачка Руся емоційно звернулася до українців.

Знаменитість, справжнє ім’я якої Ірина Осауленко, публічно висловила підтримку рідній Україні. Відповідним відео з промовою Русі у TikTok поділився користувач з ніком pacharom88.

У ролику зірка 90-х, яка вже понад 30 років мешкає в Америці, тримає у руках український прапор і наголошує, що Україна обов’язково переможе у кривавій війні, яку розв’язала Росія:

"Я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все змінилося. Хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах, ми дивимося новини вдома. Бо в мене вдома моя тітка, мої брати і їхні сини. В нас серце обливається кров’ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ!" - сказала сестра запроданки Корольової.

Старша сестра зрадниці Наташі Корольової підтримала Україну

Своєю чергою юзери зазначили, наскільки різними можуть бути сестри. Коли одна всім серцем бажає перемоги рідній Україні, друга заробляє криваві рублі в країні-терористці:

Які різні сестри. Дякуємо тобі, Руся

Такі різні сестри. Корольова запроданка, а Руся патріотка

Від однієї матері такі дві різні сестри

Співачка Руся та Наташа Корольова / Фото: instagram.com/koroleva_fan_music

Співачка Руся зараз / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko

Нагадаємо, що киянка Наташа Корольова разом зі своїм чоловіком-стриптизером Тарзаном вже протягом багатьох років живе і працює в Росії. Після повномасштабного російського вторгнення Корольова не засудила дії країни-терористки, а продовжила співати для російських окупантів і заробляти криваві російські рублі.

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