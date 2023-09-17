Сестри-"русалоньки" на "Голосі країни-13" зачарували тренерів магічним народним вокалом

Дивувати зіркових тренерів своїм вокалом на "Голос країни-13" приїхав дівочий дует NaYada.

Рідні сестри родом з Голої Пристані, що на Херсонщині. Із самого дитинства Христина та Діана почали співати у дуеті та розвивати свої творчі здібності.

Як розповіли учасниці, в назві їхнього тандему приховане грецьке слово, яким називали русалок. "Водяні богині Півдня", як себе самі назвали сестри прийшли дивувати суддів своїм народним вокалом з використанням сучасних технік.

NaYada

Співачки зачарували своїм виступом з піснею "Гуляли" Kozak Siromaha одразу трьох членів журі – Юлію Саніну, Івана Клименка та Артема Пивоварова.

Кожен із зіркових тренерів намагався переконати дівчат обрати саме його команду, але найпереконливішим для сестер виявився Іван Клименко. До речі, саме він став продюсером пісні, яку обрали NaYada. Свого часу Клименко запримітив талант Kozak Siromaha, який також був учасником "Голосу країни", та запросив його до співпраці.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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