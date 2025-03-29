Сестру Маші Єфросиніної, яка замовчує війну в Україні, ошукали на понад 4 млн гривень в Росії

Єлизавета Ющенко та Маша Єфросиніна

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Колишня невістка політика Віктора Ющенка та сестра Маші Єфросиніної, бізнесвумен Єлизавета Ющенко стала жертвою шахраїв.

Як виявилося, жінка була втягнута у шахрайські схеми ще 2023 року, проте дізналася про них лише зараз, адже тоді "лікувалася на Мальдівах". Так, декілька років тому ім'я Ющенко фігурувало в кредитній справі як поручительки. У пропагандистських ЗМІ припускають, що підробити документи Єлизавети могла її колишня бізнес-партнерка. До слова, нещодавно на підозрілу в справі був поданий позов до суду з вимогою стягнути з неї 20 млн рублів (близько 10 млн грн).

За словами Єлизавети, зараз вона займається цим питанням, а правоохоронні органи встановлюють винних.

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Єлизавета Ющенко / © instagram.com/liza_u

"Я дізналася про це зненацька. Жоден мене не попереджав, що на мене оформили борг. Зараз справою займаються юристи", - зазначає Єлизавета Ющенко.

Зазначимо, молодша сестра Маші Єфросиніної під час війни живе в РФ і замовчує криваві злочини окупантів на території України. У державі-терористці Єлизавета працює і разом з російським чоловіком-бізнесменом Сергієм, за яким заміжня від 2014 року, виховує сина. У Лізи Ющенко також є ще одна донька, яку вона народила від сина третього президента України Віктора Ющенка. До слова, сестри під час війни розірвали спілкування.

Нагадаємо, нещодавно російська співачка Наргіз просто зі сцени підтримала Україну з прапором й зробила гучну заяву.