ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2107
Час на прочитання
1 хв

Сестру Маші Єфросиніної, яка замовчує війну в Україні, ошукали на понад 4 млн гривень в Росії

Ліза Ющенко була затягнута у шахрайські схеми.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Єлизавета Ющенко та Маша Єфросиніна

Єлизавета Ющенко та Маша Єфросиніна

Колишня невістка політика Віктора Ющенка та сестра Маші Єфросиніної, бізнесвумен Єлизавета Ющенко стала жертвою шахраїв.

Як виявилося, жінка була втягнута у шахрайські схеми ще 2023 року, проте дізналася про них лише зараз, адже тоді "лікувалася на Мальдівах". Так, декілька років тому ім'я Ющенко фігурувало в кредитній справі як поручительки. У пропагандистських ЗМІ припускають, що підробити документи Єлизавети могла її колишня бізнес-партнерка. До слова, нещодавно на підозрілу в справі був поданий позов до суду з вимогою стягнути з неї 20 млн рублів (близько 10 млн грн).

За словами Єлизавети, зараз вона займається цим питанням, а правоохоронні органи встановлюють винних.

Єлизавета Ющенко / © instagram.com/liza_u

Єлизавета Ющенко / © instagram.com/liza_u

"Я дізналася про це зненацька. Жоден мене не попереджав, що на мене оформили борг. Зараз справою займаються юристи", - зазначає Єлизавета Ющенко.

Зазначимо, молодша сестра Маші Єфросиніної під час війни живе в РФ і замовчує криваві злочини окупантів на території України. У державі-терористці Єлизавета працює і разом з російським чоловіком-бізнесменом Сергієм, за яким заміжня від 2014 року, виховує сина. У Лізи Ющенко також є ще одна донька, яку вона народила від сина третього президента України Віктора Ющенка. До слова, сестри під час війни розірвали спілкування.

Нагадаємо, нещодавно російська співачка Наргіз просто зі сцени підтримала Україну з прапором й зробила гучну заяву.

Дата публікації
Кількість переглядів
2107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie