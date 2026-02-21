Сестри Завальські возз'єднались у дуеті "Алібі" та заспівали українською культовий хіт "Табу"

Сестри Завальські

Сестри Анна та Ангеліна Завальські возз'єднались в дуеті "Алібі" та приємно здивували прихильників.

Артистки переспівали українською свій хіт "Табу". Перша версія цієї композиції побачила світ 21 рік тому. Пісня встигла полюбитися неабияк слухачам та продемонструвала, що в неї немає терміну придатності. Тож, з роками сестри Завальські повернулись до треку та переосмислили його. Виконавиці заспівали "Табу" українською та додали нового звучання. Тепер до роботи долучився ще і відомий український актор, музикант Артур Логай.

На початку 2000-х цей хіт став одним із найважливіших в історії гурту – дуже особистим жіночим зверненням, історією прощання і точкою неповернення. Слово "табу" тоді звучало як внутрішня заборона на слабкість, на другий шанс. Сьогодні ця пісня – ніби розмова дорослих людей, які навчилися завершувати любов без руйнування одне одного. Зберігаючи впізнаване звучання, вона сприймається вже інакше.

"Зі сповіді-монологу ця пісня перейшла в категорію щирого діалогу і прийняття. Нам показували багато перекладів "Табу", але щоразу ми відчували, що чогось не вистачає. А потім зрозуміли: переписати або переродити таку пісню може лише той, хто її колись народив і хто має відповідний привілей поглянути на себе і свій досвід крізь час. Сьогодні ця пісня повертається українською мовою – крізь час і наш власний досвід. Ця пісня просто дочекалась свого моменту. І, здається, ми – теж”, – говорять сестри Завальські.

Новий сенс "Табу" з'явився й під час роботи над фільмом "Голос серця", для якого Анна Завальська разом із композитором Дмитром Саратським створювала пісні. Саме там на майданчику у дуету "Алібі" народилася ідея творчої колаборації. Вперше в історії "Табу" звучить як жіночо-чоловічий діалог, де чоловічий парт виконав головний герой фільму, актор і музикант Артур Логай.

"За один вечір я написав куплет. Виникла ідея відповісти зробити з пісні діалог. І щоб було чесніше, мабуть, я уявив собі, якби ми зараз із моєю дружиною Женею розходилися, то що би я їй хотів сказати? Коли пізніше Женя послухала пісню, одразу сказала: "Мені здається, що на початку ти про нас говориш". Ну, я їй вже сказав, що так, плюс-мінус і є. Вона пішла плакати. Мабуть, і правда, вийшло чесно", – ділиться Логай.

