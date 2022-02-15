SHADU вперше показала свого чоловіка та розповіла, як він ледь не помер 14 лютого

SHADU вперше показала свого чоловіка та розповіла, як він ледь не помер 14 лютого

Коханий артистки переніс інсульт.

Українська співачка SHADU, справжнє ім'я якої Ксенія Шадурська, вперше показала свого чоловіка Андрія.

У сторіз свого Instagram артистка розмістила романтичне селфі, яке подружжя зробило в авто.

SHADU / instagram.com/offi_shadu

Виконавиця привітала фоловерів з Днем закоханих та зізналася, що для неї це не надто щасливий день. Так, два роки тому чоловік артистки ледь не помер. У нього стався інсульт. SHADU поділилася, що її мозок намагається видалити ці спогади, оскільки це був страшний час.

"Благо, він одужує вже, і все більш-менш стає як раніше. Сподіваюся, пройде кілька років, і ми взагалі про це забудемо і просто святкуватимемо 14 лютого", – поділилася артистка.

SHADU / instagram.com/offi_shadu

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