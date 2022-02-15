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SHADU вперше показала свого чоловіка та розповіла, як він ледь не помер 14 лютого

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SHADU вперше показала свого чоловіка та розповіла, як він ледь не помер 14 лютого

SHADU / instagram.com/offi_shadu

Коханий артистки переніс інсульт.

Українська співачка SHADU, справжнє ім'я якої Ксенія Шадурська, вперше показала свого чоловіка Андрія.

У сторіз свого Instagram артистка розмістила романтичне селфі, яке подружжя зробило в авто.

SHADU / © instagram.com/offi_shadu
SHADU / instagram.com/offi_shadu

Виконавиця привітала фоловерів з Днем закоханих та зізналася, що для неї це не надто щасливий день. Так, два роки тому чоловік артистки ледь не помер. У нього стався інсульт. SHADU поділилася, що її мозок намагається видалити ці спогади, оскільки це був страшний час.

"Благо, він одужує вже, і все більш-менш стає як раніше. Сподіваюся, пройде кілька років, і ми взагалі про це забудемо і просто святкуватимемо 14 лютого", – поділилася артистка.

SHADU / © instagram.com/offi_shadu
SHADU / instagram.com/offi_shadu

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