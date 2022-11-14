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Шакіра ділить майно зі зрадливим чоловіком: кому залишиться розкішний маєток у Барселоні

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Шакіра ділить майно зі зрадливим чоловіком: кому залишиться розкішний маєток у Барселоні

Шакіра і Жерар Піке / Фото: Associated Press

Співачка та футболіст вже вирішили, як розділять статки.

Колумбійська співачка Шакіра та її екскоханий, футболіст Жерар Піке, після розставання вирішили поділити усе майно, яке придбали за час стосунків.

Так у експари залишається маєток у елітному районі неподалік від центру Барселони. Розкішний дім має власну студію звукозапису та тренажерну залу, а також корт для тенісу та поле для мініфутболу.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Після обговорень Шакіра та Піке вирішили виставити маєток на продаж, пише Daily Mail. За нерухомість у престижному районі зірки хочуть отримати від 12 до 14 мільйонів доларів. 

© instagram.com/shakira
Фото: instagram.com/shakira

Також відомо, що до Нового року Шакіра залишиться у Барселоні та буде жити у маєтку, а потім разом із синами поїде до Майамі. А Піке у цей час живе зі своєю новою дівчиною, студенткою Кларою Чіа.

Нагадаємо, днями експодружжя ухвалило угоду про опіку над дітьми, за якою двоє синів пари будуть проживати разом із мамою.

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Дата публікації
Перегляди
386
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