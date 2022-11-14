Шакіра ділить майно зі зрадливим чоловіком: кому залишиться розкішний маєток у Барселоні

Співачка та футболіст вже вирішили, як розділять статки.

Колумбійська співачка Шакіра та її екскоханий, футболіст Жерар Піке, після розставання вирішили поділити усе майно, яке придбали за час стосунків.

Так у експари залишається маєток у елітному районі неподалік від центру Барселони. Розкішний дім має власну студію звукозапису та тренажерну залу, а також корт для тенісу та поле для мініфутболу.

Фото: Associated Press

Після обговорень Шакіра та Піке вирішили виставити маєток на продаж, пише Daily Mail. За нерухомість у престижному районі зірки хочуть отримати від 12 до 14 мільйонів доларів.

Фото: instagram.com/shakira

Також відомо, що до Нового року Шакіра залишиться у Барселоні та буде жити у маєтку, а потім разом із синами поїде до Майамі. А Піке у цей час живе зі своєю новою дівчиною, студенткою Кларою Чіа.

Нагадаємо, днями експодружжя ухвалило угоду про опіку над дітьми, за якою двоє синів пари будуть проживати разом із мамою.

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