Шакіра насмішила реакцією, де просто під час знімань кліпу на неї неочікувано побіг щур

Фани жартують, що таким чином Жерар Піке просить дати йому другий шанс.

Колумбійська співачка Шакіра підняла настрій шанувальникам кумедним відео зі знімального майданчика її нового кліпу на трек Copa Vacía.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила фрагмент ролика, який був знятий під час сцени, де вона в образі русалки лежить на камінні посеред сміття. Раптом у кадр забіг щур, який почав рухатися просто у бік зірки.

Шакіра від несподіванки схопилася та почала кричати. Втім, втекти від гризуна не змогла, оскільки на її ногах було вбрання у вигляді хвоста русалки. Цей курйозний та кумедний момент артистка вирішила не ховати і поділитися з фанами:

"Речі, які трапляються з русалками", - підписала відео Шакіра.

Шакіра злякалася щура, який під час знімань почав лізти просто на неї

Своєю чергою, прихильники артистки так відреагували на побачене:

Це Піке намагається повернутися

Вона не впізнала Піке? Від страху аж волосся випало

Коли Піке просить дати ще один шанс

Що твій колишній тут забув?

Нагадаємо, після гучного розриву з футболістом Жерорм Піке Шакіру помітили у компанії іншого спортсмена. Подейкують, що зірка закрутила роман з гонщиком "Формули-1" Льюїсом Гемілтоном.

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