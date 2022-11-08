Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шакіра отримала повну опіку над дітьми від Жерара Піке і планує забрати їх до США

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
511
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шакіра отримала повну опіку над дітьми від Жерара Піке і планує забрати їх до США

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

Перемовини між батьками тривали 13 годин.

Співачка Шакіра отримала повну опіку над двома неповнолітніми дітьми від футболіста Жерара Піке, з яким розійшлася в червні цього року.

Одразу після розриву виконавиця та її ексбойфренд почали вести перемовини щодо опіки над 9-річним Міланом та 11-річним Сашою. Як повідомляє видання El Pais, адвокати Шакіри та Піке сперечалися близько 13 годин перш ніж ухвалили рішення про те, що діти залишаться з мамою.

Також стало відомо, що співачка разом із синами планує переїхати до Маямі у США. Протягом восьми років Шакіра мешкала в Іспанії через те, що у Піке був укладений контракт із футбольним клубом "Барселона", але кар'єра артистки була зосереджена в Америці.

Шакіра з синами / © Instagram.com/shakira
Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

Крім того, співачка вважає, що у США зможе убезпечити дітей від надмірної уваги з боку ЗМІ, адже в Барселоні біля будинку Шакіри та Піке постійно чергують журналісти.

За словами інсайдерів, співачка також запевнила, що не буде заперечувати поти зустрічей синів із батьком, тому футболіст у будь-який час зможе приїздити до них до Америки.

Раніше Жерар Піке висував колишній коханій серйозні умови, за яких був готовий віддати їй опіку над синами, але схоже, відмовився від своїх заяв.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
511
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація