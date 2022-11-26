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Шакіра після розставання з Піке запалила у парі з іспанським танцюристом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
673
Час на прочитання
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Шакіра після розставання з Піке запалила у парі з іспанським танцюристом

Фото: Associated Press

Зірка станцювала пристрасну бачату.

Виконавиця Шакіра після гучного розставання із футболістом Жераром Піке станцювала на паркеті з іншим.

Співачка поділилася відео, на якому показала пристрастний танок у чорному топі та шкіряних штанях із вогняним малюнком. У якості акомпоніменту до танцю зірка обрала свою пісню Monotonía, яку запрем’єрила одразу після розриву з колишнім.

До речі, партнером Шакіри став її друг-іспанець, який власне і викладає бачату.

"Бачатерос! Завдання полягає в тому, аби вийти за межі та встигати вчасно. Якщо ні, то спитайте мого колегу", - підписала відео Шакіра. 

У коментарях шанувальники зазначили, що співачка має чудовий вигляд та неперевершено танцює. 

  • Як завжди неперевершена!
  • Запросіть і мене з вами потанцювати!
  • Шакіра, ти - бомба!

Нагадаємо, нещодавно Шакіра поділилася рідкісним фото із сином від Жерара Піке.

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Дата публікації
Перегляди
673
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