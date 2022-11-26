Шакіра після розставання з Піке запалила у парі з іспанським танцюристом

Виконавиця Шакіра після гучного розставання із футболістом Жераром Піке станцювала на паркеті з іншим.

Співачка поділилася відео, на якому показала пристрастний танок у чорному топі та шкіряних штанях із вогняним малюнком. У якості акомпоніменту до танцю зірка обрала свою пісню Monotonía, яку запрем’єрила одразу після розриву з колишнім.

До речі, партнером Шакіри став її друг-іспанець, який власне і викладає бачату.

"Бачатерос! Завдання полягає в тому, аби вийти за межі та встигати вчасно. Якщо ні, то спитайте мого колегу", - підписала відео Шакіра.

У коментарях шанувальники зазначили, що співачка має чудовий вигляд та неперевершено танцює.

Як завжди неперевершена!

Запросіть і мене з вами потанцювати!

Шакіра, ти - бомба!

Нагадаємо, нещодавно Шакіра поділилася рідкісним фото із сином від Жерара Піке.

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