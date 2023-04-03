Шакіра після скандального розриву з Жераром Піке з дітьми переїхала до США та звернулася до фанів

Колумбійська співачка Шакіра після скандального розлучення з футболістом Жераром Піке прийняла важливе рішення.

Виконавиця покинула Барселону та разом з дітьми остаточно переїхала жити до Маямі, США. Як зізналась співачка, там вона починає нове життя з чистого аркуша.

"Я оселилася в Барселоні, щоб дати своїм дітям стабільність. Ту саму, яку ми зараз шукаємо в іншому куточку світу поруч із родиною, друзями та морем. Сьогодні ми починаємо новий розділ у пошуках нашого щастя", - поділилася артистка.

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

Шакіра також звернулася до прихильників та подякувала за підтримку, яку отримувала у тяжкий період її життя.

"Дякую всім, хто пройшов зі мною стільки хвиль у Барселоні - місті, де я дізнався, що дружба, безсумнівно, довша за кохання. Дякую всім, хто підбадьорював мене там, витирав мої сльози, надихав і змушував рости. Дякую моїм іспанським прихильникам, які завжди огортали мене своєю любов'ю та відданістю", - зазначила виконавиця.

До речі, тим часом у ЗМІ почала ширитися інформація, що Шакіра не просто так переїхала до Маямі. Там нібито зірка зустріла кохання. Подейкують, що з новим бойфрендом артистка зустрічається вже чотири місяці.

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